Ez nem piskóta! Sokkal inkább terülj, terülj asztalkám, ami hétvégén, a vármegyei első osztályú bajnokságban következik. Három hamisítatlan rangadót is rendeznek, amely meccseken a tabella első hét helyezettjéből hat egymás ellen lép pályára, köztük egy térségi derbin.

Itt van mindjárt a szombati, Mezőtúr–Törökszentmiklós találkozó. Ezen a második helyen álló Mezőtúr azt a TFC-t fogadja, amely az előző fordulóig százszázalékosan vezette a bajnokságot, és most is elmaradt mérkőzése miatt áll a negyedik helyen, pontegyenlőséggel (33) vendéglátójával. A harmadik helyen közéjük ékelődött Jászfényszaru is 33 pontos, ők a bajnokságot vezető Tiszaföldvárt fogadják. Utóbbi találkozó azért is érdekes, mert az idényben eddig legtöbb (60) gólt szerző földvári csapat a liga legjobb védelmével, a 13 meccsen mindössze hét gólt kapó fényszaruiakkal csap össze.

Az pedig, hogy a jászsági csapatok közül ki tartja majd a lépést az élmenőkkel, másnap, Jászberényben dőlhet el.

Vasárnap, 13.00

Jászberény–Jánoshida

A találkozónak a Jánoshida lett volna a pályaválasztója, ám az elmúlt napok esőzései miatt kérvényezték, hogy a Berény legyen a házigazda, a JFC pedig belement a váltásba.

A Jászberény kirobbanó formában van az elmúlt hetekben. A Jászfényszaru és a Szajol elleni ki-ki meccseket egyaránt 1–0-val hozták, hogy aztán simán verjék a Tószeget (4–1), a Tiszagyendát (6–1) és a Rákóczifalvát (7–0). Besenyi Gábor csapata így joggal bizakodhat, hogy hazai, sikeres találkozóikkal még az ősszel közelebb lopódzhatnak a dobogóhoz. A Jánoshida is kiheverte az elmúlt fordulók helyben toporgását, és a Lurkó Focimánia elleni győzelemmel (2–0) visszatért a győztes útra. A mérkőzés mindezeken túl „generációs harc” is, hiszen a roppant fiatal hazai csapat egy dörzsölt, tapasztalt játékosokból álló gárdát fogad. Jászberényi oldalon Varga László és Nagy László játéka betegség miatt kérdéses, míg a hidai­aknál a játékos-edző Antal Gábor kivételével mindenki hadra fogható.

Mesterszemmel

Besenyi Gábor, a Jászberény edzője: – Kezd összeállni a csapatunk. Továbbra is az építkezésre koncentrálunk, de talán merészebb céljaink is lehetnek, hiszen a dobogó és az első hely is lőtávolon belül van. Most szeretnénk otthon tartani a három pontot, ami nem lesz könnyű. A Jánoshida rutinos gárda, Antal Gábor pedig jól össze is szokta rakni őket. Ugyanakkor már zsinórban öt győzelemnél járunk, szeretnénk a hatodikat is megszerezni.

Antal Gábor, a Jánoshida edzője: – Fiatal, sokat futó, az NB III.-at is megjárt csapattal találkozunk, amely sok gólt is lő. Kiélezett meccsre számítok, amelyen jó eredményre törekszünk, de hogy mi számít majd annak, az menet közben dől el. Az elmúlt fordulókban, az élcsapatokkal vívott meccseinken a kevés siker ellenére volt, hogy jó hozzáállást láttam a játékosaimtól. Ha abból átmentünk valamit, számunkra kedvező eredmény születhet.

A 14. forduló párosításai

Szombat: Mezőtúr–Törökszentmiklós, Lurkó Focimánia–Kisújszállás, Tiszagyenda–Cserkeszőlő, Tószeg–Kunhegyes, Jászfényszaru–Tisza­földvár, Szajol–Kenderes, 13.00. Vasárnap: Jászberény–Jánoshida, Rákóczifalva–Kunszentmárton, 13.00.