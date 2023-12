A kaposvári legénység az elmúlt években már csak a középmezőnyben, vagy a mezőny hátsó felében végzett. A mostani szezont az egykori szolnoki játékos, Váradi Kornél edző irányításával kezdték el, ám tíz meccsükből csak négy tudtak megnyerni, a hatodik Szedeák elleni hazai vereség után felmondott a tréner. A helyét ideiglenesen a Szőke Balázs, Filipovic Gordan másodedző duó vette át, ám a következő két mérkőzésüket is elveszítették a kék-fehérek. Két napja pedig megérkezett az új edző a somogyi fővárosba, a szlovén Dalibor Damjanovicsról van szó, aki az elmúlt években a szlovén élvonalbeli Krka csapatánál dolgozott vezetőedzői pozícióban is, sőt tagja volt a válogatott szakmai stábjának a legutóbbi Eb-n és a tokiói olimpián is. Ráadásul kedden délután bejelentették egy új center, a kanadai James Jean-Marie érkezését, a 27 éves középjátékos legutóbb a belga Okapi Aalstar soraiban pattogtatott. A hírek szerint játszani fog a szerdai Olaj elleni találkozón.

A szolnoki csapat hét győzelemmel és négy vereséggel az előkelő harmadik pozícióból várja az aktuális fordulót, ezzel biztos résztvevője a Magyar Kupa negyeddöntőjének. A piros-feketék vezetői is játékoskeresőben vannak, a sérüléssel bajlódó, több hónapra kieső amerikai Jr. Clay utódját szeretnék megtalálni. A hírek szerint egy délszláv származású játékmester érkezését napokon belül bejelentheti a klub. Tegyük hozzá, hogy a rutinos irányító, Pongó Máté jól teljesített a szombati Pécs elleni idegenbeli vesztes meccsen, nem rajta múlt a vereség. A lényeg, javítási lehetőség Szarvas Gábor edző csapatának szerda este lesz a naptári év utolsó hazai bajnoki összecsapásán.

További párosítások:

Falco KC–Alba Fehérvár 108–75 (11.29-én játszották), Körmend–NKA Pécs, ZTE KK–Bp. Honvéd, DEAC–Szedeák, Kecskemét–Atomerőmű SE, Sopron KC–Oroszlány.