Vissza a fellegvárba! Mármint a jégkorong élvonala az, ami visszatért, a fellegvár pedig a jászság fővárosa, amelyben hosszú koplalás után újra első osztályú bajnoki mérkőzést rendeztek. Hétvégén Jászberény adott otthont ugyanis a Dunaújvárosi Acélbikák és a Budapest Jégkorong Akadémia HC összecsapásának. Vagyis egyelőre nem arról van szó, hogy a Lehel HC csapata terelgetné a pakkot a legmagasabb ligában, bár azt sem titkolják Berényben, hogy egyszer majd szeretnének visszatérni az élvonalba.

Hazánkban 2022-ben indult el az újrafazonírozott másodosztály, az Andersen Liga. Az elsősorban fiatal magyar játékosoknak lehetőséget biztosító bajnokság tavaly kilenc csapattal indult, míg idén már tizenegy gárda nevezett – köztük a Lehel is. Mindezzel párhuzamosan az Erste Ligában hagyománnyá vált, hogy egy-egy első ligás találkozót elvisznek olyan településekre, ahol hajdanán virágzott a hokis élet. Így esett a választás Jászberényre, ahol – mint ismert – a nyolcvanas évek közepétől egy évtizeden át Magyarország meghatározó gárdája játszott, az 1990-es bajnoki aranyérem mellett, ezüst- és bronzérmet, Magyar Kupát nyert a Lehel. Amely klub aztán fajsúlyos szponzorok híján búcsúzott az OB I.-től, de a helyiek sportág iránti szenvedélye nem kopott meg, amit az is mutat, hogy többszázan voltak kíváncsiak a DAB és a BJA szombati összecsapására.

Akik ott voltak, hatgólos meccset láthattak. A vendég fővárosiak előbb 2–0-ra megléptek, majd a pályaválasztóként játszó dunaújvárosiak Oliver Hadzsinikolics szemfüles, majd Salteri Sillanää rövid felsőbe bombázott góljával egyenlítettek. A harmadik negyed aztán ismét a budapestieké volt, akik két gyors támadásból szerzett találattal eldöntötték a mérkőzést, 2–4 (2–0, 0–2, 2–0).

De nem csalatkoztak azok sem, akik a délutáni DAB–BJA meccs után következő Lehel HC–MAC Ikonok találkozóra is a csarnokban maradtak. A jászberényi együttes 7–3-ra (1–0, 2–1, 4–2) verte az Andersen Liga címvédőjét, és jelenleg a második helyen állnak a pontvadászatban.

Cedrick Bélanger (kékben) és berényi társai hetet lőttek a címvédő Ikonoknak

Fotó: Pesti József

Rusznyák Szilárd, a Lehel szakvezetője a találkozó azt mondta, büszke a játékosaira, mert mindent megtettek a győzelemért a tavalyi bajnokcsapat ellen. – A nehéz pillanatokban mindig ott állt valaki a többiek mögött. Nagyon fontos, hogy segítsük egymást végig és egymás támaszai legyünk akkor is, ha valaki esetleg hibázik vagy nem úgy megy neki a játék, ahogy eltervezte. Az emberelőnyös játékunk is jól működött – értékelt a közösségi oldalunkon a vezetőedző, kiemelten megköszönve a nézőseregnek, hogy az Erste Liga-meccs után is ottmaradt buzdítani a Lehelt.

Az Andersen Liga állása: 1. UNI Győr ETO HC 8 mérkőzés/21 pont, 2. Lehel HC 7/16, 3. MAC Ikonok 9/15, 4. DAB-ASP 7/15, 5. Goodwill Pharma Szeged 7/13, 6. FTC-Telekom 7/12, 7. Worms Angels 7/9, 8. Vasas SC 8/7, 9. Dél-Budai HC 7/5, 10. Óbudai Hockey Academy 6/6, 11. Sportországi Cápák 7 mérkőzés/0 pont.