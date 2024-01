– Volt egy alapvető motiváció az életemben. Hogy testnevelő legyek, és ne a gyengébb eresztésből, ne azok közül való, akiknek kevésbé eredményes versenyzői vannak.

Ez a motiváció testet öltött. Bagyinszki Géza motivációja volt ez, aki fiatalon ezzel a gondolattal a fejében lépett be az egri főiskola kapuján. Onnan testnevelői és edzői szaktudással felvértezve jött el, majd került Szolnokra, 1980-ban. A vármegyeszékhelyen azóta sportoló generációk nőttek fel, és akik közülük Bagyinszki Géza növendékeivé váltak, meg is volt az esélyük arra, hogy szép eredményt érjenek el.

Merthogy az elsősorban atlétikában dolgozó szakember komolyan vette krédóját, és egyre másra képezte a tehetséges szolnoki és környékbeli fiatalokat.

Tanítványa volt a régiek közül az olimpikon Paróczai András és Szalai József, később a tehetséges Abivu testvérek, a maiak közül a hatszoros magyar bajnok, Eb-negyedik Szilágyi Réka, és a magyar Pázmándi Dominik is.

Háromévtizedes szolnoki munkássága nyomán pedig – mint hírportálunk is beszámolt – hétfőn átvehette a 2023-as esztendő Kővári Tamás-díját. Az elismerést minden évben Szolnok egy kiváló sportszakembere, edzője, sportolója kapja meg, amely díjat ezúttal a kiemelkedő nemzetközi eredményeket elért, magyar bajnokságot nyert sportolók köszöntésével egybekötve adtak át.

A meglepetés erejével hatott a díj, mert nem számítottam rá

– mondta a köszöntés után a ma már nyugdíjas tanár, edző, szakmai vezető.

– Valamikor atléta voltam, Balassagyarmaton. És ott olyan edzők kezei közé kerültem, akik beleplántálták az emberbe, hogy legyünk minél sikeresebbek, minél több eredményt tudjunk felmutatni – mesélte honlapunknak a sportszakember.

– Tanárként nagyon sokat kaptunk a gyerekektől. Különösen jó érzés volt most is, amikor volt tanítványaimmal, akik magyar bajnokká váltak, és akikkel most találkoztunk, kezet fogtunk és gratuláltunk egymásnak. Ilyenkor arra gondolok, hogy nem csak a sporteredmények, de a tanulók nevelésében elért eredmények is meghatározóak.