– Milyen célkitűzésekkel várták az idei szezont?

– Hasonlóan a tavalyihoz, az első hat helyre szerettünk volna odaérni. Jelenleg a harmadik helyen állunk, reméljük, tudjuk is tartani ezt.

– Hogyan értékeli az őszi idényt?

– Jól indult, utána sajnos két alapemberünket is elveszítettük hosszú időre, Török Imre kulcscsonttörést, Pádár Nándor pedig szalagszakadást szenvedett. Nagyszerű meccseket játszottunk, működött többnyire az, amit elterveztünk. Régóta edzősködöm, de olyat még nem nagyon láttam, mint ami a Szajol ellen történt. Rengeteg helyzetet elpuskáztunk, ők pedig egyetlen lehetőségükből gólt szereztek. Nagyon hiányzik az a három pont, hiszen akkor nemcsak a gólkülönbségünknek köszönhetően állnánk a dobogó alsó fokán. A Jászfényszaru és a Miklós ellen is úgy éreztem, hogy pariban voltunk, utóbbi döntetlen szagú meccs volt, előbbiben viszont benne volt a győzelmünk. Összességében viszont elégedett vagyok az őszi félévünkkel, nyáron sok érkezőnk volt, így szinte komplett új csapatot kellett építenünk, így a harmadik helyünket jó teljesítménynek értékelem.

– Mit lehet tudni az együttes felkészüléséről?

– Január első két hete egyéni futásokkal telt, ezt követően pedig vagy heti három edzés és egy mérkőzés vagy két gyakorlás, két meccs szerepel a heti programban. Négycsapatos teremtornával kezdtünk, amit sikerült megnyernünk a Badacsonytomaj, a Kenderes és a Kisújszállás előtt. Az edzőmeccseken először döntetlent játszottunk a Törökszentmiklóssal (2–2), majd egy jó mérkőzésen kikaptunk az NB III.-as Tiszafüredtől (6–1), utána kétszer találkoztunk a Kisújszállással, egyszer nyertünk (5–2), egyszer pedig kikaptunk (3–1), majd legyőztük a Kenderest, legutóbb pedig a Szolnoki MÁV-val szemben maradtunk alul 7–0-ra.

– Lesznek változások a keretben?

– Ketten távoztak tőlünk a télen, Gyarmati Alex Tiszaszentimrére, Kiss Gábor pedig Jászapátira igazolt. Érkezőnk várhatóan nem lesz, az ificsapatból szeretnénk majd több játékost is kipróbálni a tavaszi szezonban.

– Milyen célokat szeretnének elérni tavasszal?

– Mint azt szokták mondani, evés közben jön meg az étvágy. A idény előtt az első hatban szerettünk volna végezni, most viszont a harmadik helyen állunk, ezt a pozíciónkat igyekszünk majd megtartani, de ha feljebb tudunk lépni, az sem lenne baj. Nem lesz viszont könnyű dolgunk, kicsit szűkösebb kerettel dolgozunk a távozók, illetve a sérültek miatt, ráadásul Ujlakány Rolandra sem számíthatok a bajnokság első heteiben húzódás miatt. A helyzetkihasználásban mindenképpen fejlődnünk kell a második félévre, általában négy-öt ziccer kellett a gólhoz, ezeket pedig megéreztük a Szajol és a Fényszaru elleni meccseken. Szerencsénk, hogy sok helyzetet dolgozunk ki, így kevés gondunk akadt ebből, de mindenképpen javítanunk kell. A másik ilyen a pontrúgások, szabadrúgásból egyetlen egyszer sem találtunk be ősszel, ebben is szeretnénk előrelépni.

A Mezőtúr őszi eredményei:

Jászberény–Mezőtúr 0–1, KuTe–Mezőtúr 0–5, Cserkeszőlő–Mezőtúr 1–3, Kunhegyes–Mezőtúr 1–5, Kenderes–Mezőtúr 0–6, TiSE–Mezőtúr 1–3, Jászfényszaru–Mezőtúr 2–1, Szajol–Mezőtúr 1–0, Mezőtúr–Tószeg 5–2, Tiszagyenda–Mezőtúr 0–3, Mezőtúr–Rákóczifalva 8–1, Jánoshida–Mezőtúr 0–3, Mezőtúr–Kisújszállás 3–1, Mezőtúr–TFC 1–2, Mezőtúr–Lurkó Focimánia 9–0.