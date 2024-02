A „vadászterep” elsősorban Karcag volt, ahonnan négy játékos is áttette székhelyét Tiszafüredre – de a rivális nagykunságiaktól szerződtetett játékosokon túl érkeztek még Füzesabonyból, Debrecenből, Tiszagyendáról, Bonyhádról, Nyíregyházáról és még a Vajdaságból is futballisták, hogy segítségére legyenek a csapatnak a bennmaradásért vívott harcban. Abban a küzdelemben, amely mindössze tizenhárom fordulón át tart, hiszen két tavaszi kört már ősszel lejátszottak a felek. A Facultas szénája pedig nem áll jól, az eddigi tizenhét mérkőzésen mindössze tizenhárom pontot szerzett, és jelenleg hat egység választja el a biztos további tagságot biztosító tizenkettedik helytől.

Szinte kicserélődött a Tiszafüredi VSE kerete a téli időszakban

Fotó: MW archívum

Az érkező játékosok elvileg garanciát jelentenének a cél eléréséhez, de sérülések és betegségek miatt van, akik még be sem mutatkozhattak az edzőmérkőzéseken társaik között. Különösen a hátsó alakzat instabil, ebben a csapatrészben tervezni sem nagyon lehet, a négy középső védő közül jelenleg három nem áll csapata rendelkezésére. Jó hír viszont, hogy a menet közben Karcagról igazolt és sokáig sérüléssel bajlódó Kalmár Ferenc már játékra kész.

– A felkészülés elején játszott edzőmérkőzéseken reális képet kaphattunk arról, hogyan is állunk a felkészülés azon szakaszában. Teljesítményünk reménykeltő volt még ekkor, de a védekezésünk már akkor is hagyott kívánnivalót maga után – számolt be eddigi tapasztalatairól az edző, Dorcsák Zoltán. – Biztos pontként számítanánk Aranyos Mózes játékára, de ő és a Szerbiából érkezett Iharos Marco sem játszottak még egy percet sem az edzőmérkőzéseken, Ludvig Zsombornak eltört a keze, Tamás Szabolcs pedig a legutóbbi meccsen sérült meg. Szövetes Krisztián még lábadozik, Bernáth Ákos azonban minden bizonnyal felépül a bajnoki rajtra.

– Valóban sok gólt kaptak a gyakorlómérkőzéseken, ami nem túl biztató a rajt előtt..

– Jelenleg gondot okoz a sok hiányzó, kissé kaotikus a helyzet, a sérült játékosok pótlása nem megoldott, Mácsai László például kényszermegoldásként szerepel a középső védő posztján. A távollévő játékosok miatt komolyabb következtetéseket nem tudtunk levonni az utóbbi találkozók eredményeiből, de az akaraterő terén is van némi hiányérzetem. Tény, hogy nem a legideálisabb összetételben játszottunk, de ezért még a hozzáállás lehetne jobb. Az első két fordulóban közvetlen riválisokkal játszunk, a folytatást is nagyban meghatározhatja, hogy milyen eredményeket érünk el a Salgótarján és a Hatvan csapatai ellen.

Érkezők: Gránicz Patrik, Aranyos Mózes, Hujbert Botond, Antics Dimitrije (mind Karcag), Pataki Viktor (Füzesabony), Ujvári Zsombor (DEAC, saját nevelésű), Ballók Bence (Tiszagyenda), Tamás Szabolcs (Bonyhád), Bertók Márk, Kovalec Soma, Czimmer-Nyitrai Ádám (mind Nyíregyháza), Kolláth (kölcsönbe), Iharos Marco (Szerbia).

Távozók: Oláh Norbert (Füzesabony), Nagy Dominik, Engel Alex (Ausztria), Erdei Martin (Karcag), Bakos Zsombor, Dankó Nándor (Dunaújváros), Fülöp Krisztián, Elek Ádám (Cegléd).