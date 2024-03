Két hét alatt második rangadójára készül a Mezőtúr a vármegye I.-ben . Legutóbb az éllovas Tiszaföldvártól szenvedett 1–0-s vereséget Erdősi Gyula együttese, most pedig a negyedik helyen álló Fényszaru lesz az ellenfél. A jászságiak is vereséggel a hátuk mögött várják a nagypénteki összecsapást, ők a Kisújszállástól kaptak ki egy góllal.

A vármegye I. legjobb védelmével kell szembenéznie a mezőtúri támadóknak hétvégén

Fotó: Mészáros János

Mezőtúr–Jászfényszaru

Péntek, 15.30

A tiszántúliak legutóbb a 2019/2020-as – a koronavírus miatt félbeszakított – szezonban győztek a jászsági riválissal szemben. Azóta hét bajnoki mérkőzést játszottak a felek, melyeken ötször a Fényszaru nyert, kétszer pedig döntetlen született.

A mezőtúriak most szeretnének revansot venni és véget vetni negatív sorozatuknak. A két csapat ráadásul ugyanúgy 49 ponttal áll a tabellán, így a győztes egy kicsit leszakíthatja magáról a másik együttest a dobogóért vívott harcban.

A hazaiaknál Török Imre, Pádár Nándor és Ujlakány Roland mellett Bontovics Imre sem bevethető sérülés miatt, míg a vendégeknél egyedül Péter Gergő nem lép pályára hétvégén.

Mesterszemmel

Erdősi Gyula, a Mezőtúr vezetőedzője: – Legutóbb a Tiszaföldvár ellen megérdemeltünk volna egy pontot, így most még jobban szükségünk van a győzelemre. Hét nap alatt három mérkőzést kell lejátszanunk, ami nem egyszerű, szerencsére azonban az erőnlétünkkel soha nem volt gond. Mumus csapatnak számít a Fényszaru, legutóbbi hét meccsünkön ötször kikaptunk két döntetlen mellett, most viszont szeretnénk megszakítani ezt a rossz szériát. Már csak azért is, mert ugyanannyi ponttal állunk a bajnokságban, így hatpontos mérkőzés lesz. Kiélezett találkozóra számítok, melyen az dönthet, hogy melyik együttes támadói lesznek élesebbek, vagy melyik csapat hibázik kevesebbet. Legutóbb egy ikszes meccsen az ellenfél felé billent a mérleg nyelve, reméljük, pénteken ez megfordul majd, és győztesen hagyhatjuk el a pályát.

Kemecsi László, a Jászfényszaru vezetőedzője: – Átbeszéltük a múlt heti vereséget, amelyet úgy gondolom, hogy nem érdemeltünk meg. Emiatt is nagy elánnal készülünk a hétvégi rangadóra. Jó kapcsolatban áll a két klub egymással, ismerjük a Mezőtúrt, és bízunk abban, hogy kiindulva az elmúlt évek egymás elleni mérkőzéseiből, pontokkal tudunk majd távozni. Jó erőkből áll ellenfelünk, a vármegye egyik legjobb támadósora az övék, a miénk pedig az egyik legjobb védelem, és úgy gondolom, hogy ezen csapatrészek aktuális formája dönthet majd az összecsapás sorsáról.

A vármegye I. 22. fordulójának további párosításai:

Péntek: Tószeg–Jánoshida, 15.30. Szombat: Tiszaföldvár–Lurkó Focimánia, Tiszagyenda–Rákóczifalva, Kunhegyes–Kunszentmárton, Cserkeszőlő–Törökszentmiklós, 15.30. Vasárnap: Kisújszállás–Szajol, Kenderes–Jászberény, 15.30.