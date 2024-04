A Magyar Erőemelő Szövetség a budapesti Szent Gellért Sportcsarnokban rendezte meg a fekvenyomás diákolimpia országos döntőjét. A szolnoki erősemberek ezúttal is kitettek magukért, hiszen érmeket és számos értékes helyezést szereztek a népes és erős mezőnyben. Mint azt Borsi István, a Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola testnevelő tanára elmondta, hogy 835 versenyző nevezett a seregszemlére, volt olyan súlycsoport, amelyben 45-en indultak. Az eseményen a Szolnoki Szakképzési Centrum 26, míg a Széchenyi István Gimnázium 1 versenyzővel képviseltette magát, akik több korosztályban is dobogón és a mezőny első felében végeztek, mint ahogyan azt az elmúlt években is megszokhattuk.

A szolnoki iskolák eredményei

Csapatverseny:

V. korcsoport: 1. SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola.

Egyéni verseny:

SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

V. kcs.: 66 kg:8. Farkas Milán Viktor 82,5 kg

105 kg:…4. Holp Henrik Attila 100 kg

120 kg:8. Mihályi Márk János 82,5 kg

83 kg:20. Till Máté 90 kg

80 kg: 5. Kátai Lajos Róbert 80 kg

90 kg: …3. Kőszegi Erik 90 kg

VI. kcs.: 84 kg: 2. Sándor Andrea 55 kg

105 kg: 12. Csizmadia Kristóf 115 kg

120 kg: 8. Veres Ádám 135 kg

+ 120 kg: 3. Fekete János Erik 107,5 kg

Felkészítő: Borsi István testnevelő

SZC Jendrassik György Gépipari Technikum

IV. kcs.: 66 kg: 5. Böröczki Olivér 67,5 kg

120 kg: 1. Csőke Gábor 75 kg, 2. Sebők Péter 60 kg

V. kcs.: 83 kg: 12. Fenyvesi Benedek 102 kg

+84 kg: 3. Kecskés Kata Nóra 55 kg

93 kg: 7. Kohári Kartal László 110 kg

120 kg: 3. Csizmadia Bence Viktor 112,5 kg, 5. Oláh Barnabás 102,5 kg

VI. kcs: 74 kg: 10. Kamuti Botond 110 kg

59 kg: 4. Tóvizi Kristóf 75 kg

Felkészítő: Hunya Árpád testnevelő

SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum

V. kcs: +120 kg: 1. Kiss Gábor 115 kg

VI. kcs: +120 kg: 5. Tímár Kevin 105 kg

83 kg: 36. Varga Bálint 102,5 kg

Felkészítő: Bíró Péter testnevelő

SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola

V. kcs.: +120 kg: 2. Szilágyi Ármin István 95 kg

Felkészítő: Pöstényi Attila testnevelő

SZC Pálfy – Vízügyi Technikum

VI. kcs.: 59 kg: 2. Tóvizi Bence 92,5 kg

Felkészítő: Pesti László testnevelő

SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

VI. kcs.: 120 kg: 6. Magyar Krisztián 135 kg

Felkészítő: László Tibor Zoltán testnevelő

Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium

VI. kcs.: 76 kg: 5. Honti Ágnes 60 kg

Felkészítő: Gálné Fancsali Ildikó testnevelő