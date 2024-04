NHSZ-Szolnoki Olajbányász–NKA Universitas Pécs 99–80 (25–24, 22–20, 23–21, 29–15)

Szolnoki Városi Sportcsarnok, 1800 néző. Vezette: Benczur Tamás, Ádám József, Lengyel Ádám József (Sarkadi-Nagy Ágnes)

Szolnok: Jovanovics 12/3, Eads 6/3, LUKÁCS N. 14/3, THOMAS 13/3, WIGGINS 19. Csere: PALLAI 15/15, Rudner 4/3, Révész 4, Sebők, Kiss D., Pongó 2, Durham 10/6. Edző: Oliver Vidin.

Pécs: NIKOLIC 14/6, Kovács P. 13/9, Durmo 5, MANJGAFIC 18/9, Herger 2. Csere: Rátgéber, Kerpel-Fronius 6, Bor 4, Walker 9/6, Scherer 5/3, Lados, Henry 4. Edző: Csirke Ferenc.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 2–7, 4. perc: 6–12, 6. perc: 12–14, 8. perc: 16–19, 12. perc: 30–28, 14. perc: 30–31, 16. perc: 35–35, 18. perc: 41–42, 22. perc: 53–52, 24. perc: 59–54, 26. perc: 62–58, 28. perc: 66–64, 32. perc: 77–66, 34. perc: 82–66, 36. perc: 82–71, 38. perc: 91–74.

Így látták a szakemberek

Oliver Vidin, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász vezetőedzője: – Ez nem volt egy könnyű mérkőzés. Ötször nyertünk zsinórban a Pécs ellen négy hét alatt, ami nem egyszerű dolog. Remek csapat a Pécs, kétszer le is győztek minket a szezonban, egyszer a bajnokság előtt egy felkészülési meccsen egyszer pedig az alapszakaszban, nem véletlen, hogy hatodikok lettek az alapszakaszban. Ma viszont mind a négy negyedet megnyertük, domináltunk a palánk alatt, a lepattanózásban, a második félidőben pedig minden statisztikában felülmúltuk őket, feljavult a dobóteljesítményünk, nagyjából hatvan százalékkal dobtunk, ami remek. A legfontosabb pillanata a mérkőzésnek az volt, amikor öt magyar játékos volt egyszerre a pályán, és megváltoztatták a játék képét a mi javunkra. Most a csapat kap két nap pihenőt, a szakmai stábnak viszont készülnie kell az Alba elleni összecsapásra. A Fehérvár egy remek együttes, kiemelkedő Vojvoda Dávid játékintelligenciája, van öt nagyszerű légiósuk, és még négy magyar játékosuk, akik beilleszkedik ebbe a képbe. Nekünk viszont van öt olyan magyar játékosunk, akik érdemben fel tudnak lépni egy-egy mérkőzésen, tudnak döntő szerepet vállalni, amit ezúttal is megmutattak, hiszen a plusz/mínusz mutatóban is lényegesen szebb eredményt hoztak a légiósok. Az az előnyünk volt, hogy a cserejátékosaink is értek annyit a pályán, mint a legjobb légiósok.

Csirke Ferenc, az NKA Pécs Universitas vezetőedzője: – Gratulálok a Szolnoknak! Nem hagytak nagyon kérdést a szériában, sok sikert kívánok nekik az elődöntőben. Megmutatták a játékosok, hogy van bennük tartás, és három negyeden keresztül tudtunk egy nagyon jó mérkőzést játszani. Fontos lesz a Sopron elleni párharc, hogy tudjunk utána játszani az ötödik helyért. Szeretnénk arra úgy készülni, mintha nekünk az lenne a playoff elődöntő. Nagy szó lenne, ha újoncként tudnánk játszani az ötödik helyért, és megmutassuk, hogy nem véletlen végeztünk hatodikként az alapszakaszban. Visszatérve a mérkőzésre, azért is gratulálok a Szolnoknak, mert az megsüvegelendő, hogy a negyedik negyedben öt magyar is volt a pályán, akik fantasztikus teljesítményt nyújtottak, úgyhogy azt hiszem, nincs azért nagy probléma a magyar kosárlabdával. A saját magyar játékosaimmal is meg vagyok elégedve, nagyon hiányzott Meleg Gergő a rotációnkból. Ez lesz az egyik legnagyobb erénye a Szolnoknak, hogy nagy rotációval tud játszani és két ugyanolyat ötöst tudnak felállítani.