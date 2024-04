A vendéglátó JNSZ vármegyei válogatott Andó Levente és Kiss János edzők szakmai irányítása mellett már idejekorán elkezdte a játékosok kiválasztását, s több edzésen is gyakorolták az elképzelt elemeket. A válogatott tagjait három klub adta, a Karcagi SE, a Lehel Kosársuli és a Szolnoki Sportcentrum-SI. A mieink a szabolcsiak ellen 29 pontos,, magabiztos győzelemmel kezdtek. A másik párban A Bács megyei fiúk is könnyedén verték Csongrád legénységét.

Sok jó teljesítményt láthattunk a kosárpalánták tornáján Jászberényben

Forrás: hunbasket.hu

A finálé első negyede rendkívül szoros, ember-ember elleni csatát hozott, melyben a Bács vármegyeiek kettő pontos előnyt szereztek. Folytatódott a csata a második negyedben is, a csapatok kevésbé találták a gyűrűkhöz vezető utat, kevés kosár esett, viszont a vendéglátók, ha minimális különbséggel is, de fordítottak az álláson. A félidei büntetők értékesítése is egál állást hozott. Fordulást követően magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a hazaiak, elsősorban Vári Zétény hatékony támadó játékának köszönhetően két számjegyű különbséggel futhattak neki az utolsó nyolc percnek. A végjáték óriási izgalmakat hozott, a vendégek ledolgozva hátrányukat egy pontra megközelítették ellenfelüket. A végjátékben viszont összeszedték magukat Andó Levente tanítványai, és drámai csatában 64–61-es győzelmet arattak.

Úgy gondolom, hogy az idei tornán négy, nagyon színvonalas vármegyei válogatott lépett pályára

– értékelt az MKOSZ honlapján Andó Levente, a Szolnok vármegyeiek edzője.

– A nagyobb pontkülönbségű mérkőzéseken is láthattunk kimagasló teljesítményeket, illetve szebbnél szebb megmozdulásokat. A döntő igazán méltó befejezése volt ennek a napnak, színvonalas és izgalmakkal teli. Nagyon örülök, hogy a tavalyi U11-es tornagyőzelmünk után idén is meg tudtuk védeni a bajnoki címünket. Szeretném megköszönni a karcagi és jászberényi edzőknek, hogy felkészítették játékosaikat a mérkőzéssorozatra.

EREDMÉNYEK

Elődöntő: Jász-Nagykun-Szolnok–Szabolcs-Szatmár-Bereg 71–42, Bács-Kiskun– Csongrád-Csanád 75–50.

Harmadik helyért: Szabolcs-Szatmár-Bereg–Csongrád-Csanád 69–56.

Döntő: Jász-Nagykun-Szolnok–Bács-Kiskun 64–61.

A torna All Star csapata: Györe Koppány (Bács-Kiskun), Bihari-Kun Benedek (Jász-Nagykun-Szolnok), Hámornyik Máté (Szabolcs-Szatmár-Bereg), Szabó Ádám (Csongrád-Csanád), Vári Zétény (Jász-Nagykun-Szolnok).