Másodosztály bajnoka a Cegléd és a második MAFC gárdája mellett az A csoport első hat helyezettje kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe, amelyet péntektől vasárnapig rendeznek a pécsi Rátgéber Akadémia Sportcsarnokában.

Horváth Máté (labdával) a Cegléd egyik legjobbja volt a negyeddöntőben

Ceglédi KE U20–Kometa Kaposvári KK U20 74–73 (21–19, 16–15, 24–25, 13–14)

Cegléd: Horváth M. 26/15, Horváth Á. 12/6, Kertész 18/6, Fodor M. 4, Zsók 10. Csere: Lőcsei 4, Lukács D., Varga V. Edző: Rezák Tamás.

A ceglédiek az A csoportban negyedik helyen végzett kaposváriakkal szemben játszották a negyeddöntőt. Szinte végig a CKE vezetett a szoros meccsen, a végjátékban higgadtabbak voltak, és Kertész Dávid triplájával megnyerték az összecsapást. A kék-sárgák ellenfele az elődöntőben a címvédő és hazai pályán játszó NKA Pécs lesz szombaton 17.30-tól.

– Nehéz ilyenkor szavakat találni, hiszen a Cegléd történelmében ez volt az első U20-as bajnoki nyolcas döntős szereplés – értékelt Rezák Tamás, a CKE edzője. – Azt gondolom, hogy ugyan hiányos, de egy erős Kaposvár ellen. Hatalmas gratuláció a csapatomnak, és jár a gratuláció a Kaposvárnak is, mert összességében egy nagyon jó mérkőzést játszottunk. Nagyon fizikális és nagyon sok taktikával tűzdelt meccs volt, boldogok vagyunk, hogy sikerült a négy közé bejutnunk. Nem jöttünk ide nagy célokkal, nyilván voltak kis álmok, voltak saját magunk számára célkitűzések, most azt mondom, hogy ezt sikerült is elérni.

További eredmények: DEAC U20–MAFC U20 83–65, Bp. Honvéd U20–Atomerőmű SE U20 82–65, NKA Pécs–Kecskeméti TE U20 79–57.