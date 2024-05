A hat mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozat látótávolságba hozta a Tiszafüred számára a bennmaradás lehetőségét. További pontokra volt szüksége természetesen a célok eléréséhez, a listavezető Putnok ellen azonban nem lehetett esélyesként tekinteni Dorcsák Zoltán csapatára.

Óriásit hajrázott a Facultas, amivel mindhárom pontot elhozta esélyesebb ellenfele otthonából

Fotó: Pesti József / Forrás: MW-Archív

Putnok FC–Facultas-Tiszafüredi VSE 3–4 (2–0)

Putnok, 300 néző, vezette: Nyekita Benjámin (Urgyán, Gordos)

Gólszerzők: Boros (7., 53.), Korbély (15.), ill. Mészáros (69. öngól), Kalmár (86.), Pataki 89., Kovalecz (91.)

Tiszafüred: TAJTI – Bernáth, Tamás, KOVALECZ – BARZSÓ, Bertók (Ballók 46.), MÁCSAI, Engel – Gránicz (Újvári 83.), Antic (KALMÁR 46.), Nagy Zs. (Pataki 62.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Erre azonban rácáfolt a Tiszafüred, de csak a mérkőzés hajrájában. Addig viszont jórészt a hazai csapat akarata érvényesült, akiknek háromgólos vezetésénél még senki nem gondolt arra, hogy ezt a találkozót a Facultas is megnyerheti. A bajnokaspiráns nem esett neki ellenfelének, ennek ellenére hamar megszerezte a vezetést. A vendégeknek is akadt azért helyzete, de kétszer is a gólvonalról sikerült tisztáznia a Putnok védőinek. Egy kontra után már negyedóra elteltével kétgólos lett a hátrány, amit a második félidőben gyorsan háromra hizlalt a pályaválasztó. Akár nagyobb is lehetett volna a különbség, de nem így történt. A Facultas megtáltosodott és kihasználva ellenfele hibáit gyakorlatilag öt perc alatt megfordította a mérkőzést, győzelmével pedig elkerült a kieső helyről.

Dorcsák Zoltán: – Büszke vagyok a csapatra azért is, mert 0-3 után sem adták fel a mérkőzést. Nagyon remélem, hogy ez az újabb siker kellő erőt ad majd nekünk a végjátékhoz.