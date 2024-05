Döntetlenről, 1–1-es állásról folytatódott az NB I. döntője, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász ezúttal Szombathelyre látogatott. Oliver Vidin csapata legutóbb hazai pályán 100–87-re le tudta győzni a Falcót, azonban a bajnoki címhez egy idegenbeli sikerre mindenképpen szükségük van a Tisza-partiaknak, akiknek minden esélye megvolt erre pénteken. Ugyanis a lélektani előny a szolnokiaknál volt a meccs előtt, hiszen bizonyára meglepte Milos Konakov együttesét, hogy száz pontot kapott a második találkozón.

Sztrahinja Jovanovics (labdával) remek játéka kevés volt az NHSZ-Szolnoki Olajbányász győzelméhez

Fotó: Mészáros János

Jól is kezdett az Olajbányász, két és fél percig vezetett, ezt követően viszont átvette az irányítást a Falco, amely nem nagyon hibázott támadásban, illetve védekezésben is többször rossz dobásra kényszerítette a Tisza-partiakat. Ettől függetlenül viszont nem engedték elszakadni a szombathelyieket, akik öt ponttal vezettek az első negyed végén, 26–21. Hasonló problémáik voltak Oliver Vidin csapatának, mint a legutóbbi meccsen tíz perc után, dobószázalékban és lepattanózásban is alulmaradt ellenfelétől.

Látótávolságon belül maradtak a folytatásban is a piros-feketék, Sztrahinja Jovanovics ezúttal (is) remek napot fogott ki, akinek köszönhetően meccsben maradt az Olajbányász, tizennyolc pontot dobott az első félidőben a szerb irányító. Zárkózni nem sikerült a szolnokiaknak a nagyszünetig, sőt, nyolc pontra nőtt a Szombathely előnye, 49–41.

A harmadik negyed közepénél nagyjából egálban voltak a csapatok minden mutatóban, egyedül dobószázalékban volt sokkal jobb a Falco, és tizennégy ponttal vezetett, 59–45. A szolnokiak nagyon rossz formában jöttek ki a második félidőre, hat perc alatt mindössze hat pontot szereztek, a Szombathely pedig állva hagyta az Olajbányászt, és elúszni látszott a meccs, 67–47. A játékrész végén egy 9–1-es rohammal faragott a hátrányából Oliver Vidin együttese, de hátránya így sem volt kevés, 73–59.

Játékban viszont nem mutatott olyat az Olajbányász, amellyel felzárkózhatott volna, a Falco a felvonás közepére ismét több mint húsz ponttal vezetett, 90–64. A Szombathelynek minden összejött, rengeteg dobása sikerült faulttal együtt, a piros-feketék pedig nem tudták tartani a lépést, végül 100–76-ra kikaptak a döntő harmadik mérkőzésén, így 2–1-re vezet összesítésben a Falco.

Sem a helyszínen, sem a Tiszaligeti Sportcsarnokban nem sikerült kiszurkolniuk a győzelmet tehát az Olaj fanatikusainak, azonban hétfőn is minden támogatásra szüksége lesz Oliver Vidin együttesének, amely az életéért küzd majd hazai pályán, hiszen a Szombathely Szolnokon lezárhatja a párharcot, ha nyer.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 100–76 (26–21, 23–20, 24–18, 27–17)

Arena Savaria, vezette: Praksch Péter Árpád, Montgomery-Tóth Cecília, Nagy Viktor (Dernei Gábor)

Falco: POT 12/3, Tanoh Dez 9/6, Benke 13, Tiby 4, Krivacsevics 2. Csere: Pongó Marcell 6, KELLER 18/12, PERL 18/3, Barac 9/3, Kovács B., Jordano 9/6, Verasztó. Edző: Milos Konakov.

Szolnok: JOVANOVICS 24/9, Durham 5/3, Lukács N. 8/3, Thomas 6/3, Wiggins 3. Csere: Pallai 11/9, Rudner, Révész 4, Eads 5/3, Pongó Máté 10/6. Edző: Oliver Vidin.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 5–7, 4. perc: 13–9, 6. perc: 20–12, 8. perc: 22–15, 12. perc: 30–25, 14. perc: 32–27, 16. perc: 39–32, 18. perc: 44–37, 22. perc: 52–42, 24. perc: 63–45, 26. perc: 65–47, 28. perc: 69–50, 32. perc: 78–62, 34. perc: 85–64, 36. perc: 93–64, 38. perc: 96–70.