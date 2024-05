Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy Oliver Vidin irányítja a csapatot a következő idényben is. A szerb szakember februárban vette át a piros-feketék irányítását, akikkel tizennyolc meccsből tizenhármat is megnyert, emellett pedig egy bajnoki ezüstérmet és egy Magyar Kupa-győzelmet szerzett.

Oliver Vidin irányítja a következő szezonban is a Szolnoki Olajbányászt

Fotó: Mészáros János

– Nagyon boldogan jelenthetem be, hogy a következő szezonban is veletek maradok a Szolnoki Olajbányász vezetőedzőjeként – üzent a szurkolóknak a Tisza-partiak oldalán Oliver Vidin. – Remélem, ott lesztek velünk minden mérkőzésen, hogy támogassatok minket, mint mindig, hogy energiát adjatok nekünk, hiszen ez nagyon fontos számomra és a játékosoknak is egyaránt. Hamarosan találkozunk, hajrá Olaj!