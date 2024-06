Pető Hanna a tavalyi évadban a magyar bajnoki aranyak mellett a nemzetközi mezőnyben is letette a névjegyét, hiszen a kontinensviadalon arany-, míg a vb-n ezüstérmet szerzett az ifjúságiak mezőnyében. Hannának nemcsak az ifik között, hanem a tiszafürediek soraiban is utolsó éve lesz, de erről majd később beszélünk. Most gőzerővel készül a július 17-én kezdődő plovdivi világbajnokságra, ahol majd két számban lesz érdekelt.

Pető Hanna (jobbra) július közepén az ifi vb-n két számban is indul majd

Fotó: MKKSZ

– A napokban a válogatottal a dunavarsányi edzőtárborban folytatjuk a munkát, készülünk a vb-re – mondta Hanna. – Egy olimpiai számban, az 500 méteren induló négyesben kaptam helyet, valamint a Honvéd versenyzőjével, Hízó Zsadánnyal mix párosban, ugyancsak 500 méteren szállunk hajóba. Nem akarok jósolni, nagyon előre tekinteni, de mindkét számban az élmezőnyben szeretnénk végezni társaimmal.

– Hogyan jutott el a korosztályos válogatottságig?

– A szüleimmel a Tiszafüredhez közeli Egyeken élünk. Tíz éves korom óta kajakozom Fülöp János edző irányításával. Soha nem felejtem el, hogy Tiszaújvárosban volt az első versenyem, ahol csak egy nagyon rövid távon kellett lapátolnom. Nemzetközi szinten pedig a csehországi Rasicén az Európai Olimpiai Reménységek Versenyén győzelemmel debütáltam. Nagyon jól érzem magam a füredi klubnál, ahol családias a légkör, a vízi telepünkön minden adva van, hogy felkészüljünk a versenyekre.

Pető Hanna a fővárosba költözik

– Immár az utolsó évét tölti az ifjúságiak mezőnyében, hogyan tovább?

– Váltok majd minden szinten. A hetekben érettségiztem a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnáziumban. Az ELTE óvodapedagógus szakára jelentkeztem, tehát a fővárosban akarom folytani tanulmányaimat. Később pedig az edzői szakot is szeretném elvégezni. Idén ősszel már a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sportolójaként kezdem a felkészülést a következő évadra. Egy biztos, fájó lesz a búcsú a fürediektől, nemcsak mesteremtől Jani bától, hanem a klubtársaimtól és a barátaimtól is, de úgy érzem ez a jövő. A fővárosban a nővéremmel Adéllal – aki szintén kajakos volt – lakunk majd együtt. Ha lesz egy kis szabadidőm, akkor először haza, majd a füredi vízitelepre vezet az utam.