A férfi röplabdacsapat vezetőedzőjével, Bartal Gergellyel értékeltük a szezont, amely során két fronton is érdekeltek voltak a Szolnoki Sportcentrum együttesei.

A férfi NB II. bajnok a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola csapata

Forrás: Szolnoki Sportcentrum - Sportiskola Facebook-oldala

– Idén nemcsak a felnőtt bajnokságban, hanem az U20-asok küzdelmeiben is részt vett az együttes – mondta lapunknak a szakember. – A két csapat közel ugyanazokból a játékosokból áll, így ez a szezon különösen nehéz volt fizikailag és mentálisan is. Minden héten kaptak terhelést a játékosok, de az eredmények alapján kimagaslóan teljesítettünk mindkét bajnokságban.

A felnőtt férfi csapat tehát megnyerte a bajnokságát, az U20-asok pedig egyedüli NB II.-es csapatként jutott be az országos hatosdöntőbe, ellenfelei az Extraligás együttesek utánpótlás alakulatai voltak.

Könnyű volt motivációt találni az alapszakasz során

– Rendkívül motiválta a játékosokat az NB II. megnyerése, valamint a lehetőség, hogy az Extraligában szerepelhessenek – folytatta a vezetőedző. – Jó eredményeket értünk el a szezon elején, sok olyan meccs volt, amiből tanulhattak a fiúk. Egy idő után azonban úgy érzem – nem lebecsülve a többi csapatot –, hogy mind fizikailag, mind pedig játékban ellenfeleink fölé nőttünk. Szerencsére a motivációt végig sikerült fenntartanom, és annak ellenére, hogy még most is bizonytalan a csapat első osztályú indulása, úgy voltunk vele, hogy teremtsük meg saját magunknak a lehetőséget, legyen tiszta a lelkiismeretünk, hogy mi mindent megtettünk.

A felnőtt csapat az alapszakaszt a tabella élén zárta, tizennyolc mérkőzéséből tizenötöt 3:0-ra nyert meg, emellett egy 3:1-es és két 3:2-es győzelem szerepel.

A kétfrontos terhelés megviselte a csapatot

– Jobban koncentráltak a srácok az NB II.-es bajnokságban, és felszabadultabban is játszottak – mesélt a nehézségekről Bartal. – Mindenki nagyon akart bizonyítani, ezért megpróbáltam minél több lehetőséget adni a játékosoknak. Az U20-as bajnokságban már kicsit görcsösebbek voltak, ennek megfelelően hullámzó volt a teljesítmény. Rotáltam a játékosokat, hogy két fronton is helyt tudjanak állni, de ez csak a fizikális feltöltődésre volt elég, mentálisan sajnos néhány kulcshelyzetben nem teljesítettek a maximumon. Ezzel együtt azonban így is óriási siker, hogy jutottunk a hatosdöntőbe. Hálás vagyok azoknak az idősebb játékosoknak, akik kisegítettek minket a nehezebb időszakokban.