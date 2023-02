Szeretne egy új építésű ingatlant Jászberény közelében? Téglából épült, stabil alapokkal rendelkező, ám befejezésre váró ingatlant kínálok megvételre Jászberény mellett a Neszűrben.

A riasztórendszerrel rendelkező, 2008-ban elkezdett építkezés saját ízlés szerint fejezhető be. A házba belépve egy nappalival egybekötött konyha valamint egy fürdőszoba kapott helyet. A földszintről lépcsőn lehet feljutni az emeletre, ahol fürdőszoba és 2 darab szoba alakítható ki.

Forrás: ingatlanbazar.hu

A kiváló fekvésnek és a nagy ablakoknak köszönhetően rendkívül világos a ház, amely akár bővíthető is, hiszen egy 16 és egy 15 négyzetméter alapterületű beton alap már megépült! A területhez tartozik egy másik régi ház is, ahol szoba, konyha és fürdőszoba található, összesen 20 négyzetméteren. A telek méretéből adódóan kertészkedésre, fóliázásra, de akár hétvégi háznak is kiválóan alkalmas. Locsolás céljából 2 darab fúrott kút áll rendelkezésre. A terület egy részén erdő is található! [...]

További eladó újépítésű és egyéb házak az ingatlanbazar.hu oldalán!