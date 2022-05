A Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó lipcsei klub számára bő másfél héttel ezelőtt a második számú európai kupa lehetséges elhódítása inkább egyfajta jutalomnak tűnt a szezon végére, most azonban kis túlzással az idény legfontosabb feladatává vált. Mégpedig azért, mert a Leipzig két vereséget is elszenvedett a Bundesligában, és két fordulóval a vége előtt csak az ötödik helyen áll, azaz jelenleg nincs Bajnokok Ligája-szereplést érő pozícióban, viszont az El megnyerése ezt garantálná számára.

A német együttes története során először juthat be nemzetközi sorozat döntőjébe, ám az előny ellenére is minden bizonnyal nehéz dolga lesz, hiszen a skót bajnok Rangers legendás otthonában, az Ibroxban lép pályára azt követően, hogy az első mérkőzésen hazai pályán 1-0-ra nyert.

Nem félelemmel, hanem boldogsággal várjuk a találkozót. Óriási öröm egy ilyen stadionban pályára lépni. Az Ibrox egy különleges hely, boldogok vagyunk, hogy ott játszhatunk

– fogalmazott Domenico Tedesco, a lipcseiek vezetőedzője, akinek csapata még nem szerepelt európai kupafináléban.

A hazai pálya előnyében bízik a Rangers szakvezetője, Giovanni van Bronckhorst, aki szerint tanítványai jól futballoztak az első találkozón, amelyet mindössze egy távoli lövés döntött el.

A Rangers története során 27 olyan európai kupapárharcot vívott, amelynek első mérkőzését idegenben elveszítette, ezek közül 21-et elveszített. A Leipzignek ezzel szemben csak négy olyan párharca volt a nemzetközi porondon, amikor az első meccset otthon megnyerte, ezekből pedig háromszor a továbbjutást is ünnepelhette.

A másik ágon a Frankfurtnak valamivel előnyösebb a helyzete, ugyanis a West Ham United elleni párharc első mérkőzésén idegenben aratott 2-1-es győzelmet, csütörtökön pedig hazai környezetben 50 ezer fanatikus előtt biztosíthatja helyét a május 18-án Sevillában sorra kerülő döntőben.

A Rangers-Leipzig találkozót 21.00 órától az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítóképünkön Gulácsi Péter. Fotó: MTI/Kovács Tamás