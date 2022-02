Oroszország a nyílt katonai agresszió útjára lépett Ukrajnával szemben. A háború azóta is meghatározza a hazai politikai napirendet, és a magyarok a közösségi médiában is keresik az eligazodási pontokat. A Mandiner és a Nézőpont elemzésében annak járt utána, kihez fordulnak a magyar facebookozók, amikor a háború kérdéséről van szó.

Kutatásuk alapjául a különböző Facebook-oldalak interakciószámait (lájk, komment, megosztás) vették. Fontosnak tartották megvizsgálni, hogy az orosz agresszió első napja óta melyik politikai oldal álláspontja, mondandója és megoldási javaslatai nyerték el a Facebook-felhasználók tetszését, melyik politikai közösség megközelítése bizonyult megfelelőnek,

kiben bíznak ilyenkor a magyarok.

Márki-Zay megosztó mondataitól még a saját közössége is elhatárolódik a kommentekben

Az elemzésben a február 24–27. közötti időszakban vizsgálták a vezető politikusok és a hivatalos oldalak teljesítményét, valamint kitekintettek a háborúval foglalkozó, legmagasabb interakciószámmal rendelkező bejegyzésekre is. Emellett azt is megnézték, melyik politikai tömb listavezetőjét nevetik ki hangosan az emberek.

Az interakciószámok alapján a magyar facebookozók egyértelműen Orbán Viktor és a magyar kormány álláspontját, magatartását tartják helyesnek.

Márki-Zay Péter megosztó mondataitól ugyanakkor még a saját közössége is elhatárolódik a kommentekben. Soha nem volt még ekkora interakciós szakadék a jobb- és a baloldal között, amin az sem segített, hogy a hazai baloldal kommunikációja a háború első négy napjában leginkább egy negatív kampányra emlékeztetett, amelyet az interakciószámok alapján még a baloldali politikusok követői is téves útnak találtak. Többek között ez lehet a magyarázat arra, hogy az összes ellenzéki párt hivatalos oldala közül miért éppen a Kétfarkú Kutyapárt tudta ebben a periódusban a legtöbb lájkot összegyűjteni.

Politikusok

Orbán Viktor rendkívül magas interakciószámot gyűjtött be a háború kitörése óta eltelt időszakban. A miniszterelnök a kezdetektől a béke megőrzése mellett emelt szót, világosan kinyilvánította, hogy

ez nem a mi háborúnk, és hogy Magyarország nem sodródhat bele ebbe a konfliktusba

A miniszterelnök stratégiai nyugalomról és arról beszélt, hogy Magyarország biztonsága az elsődleges. Sok lájkot hozott az a bejegyzése is, amikor személyesen vett részt a NATO-csúcson, ahol a szövetségi rendszer főtitkárával is találkozott – írja a Mandiner.

Orbán Viktor lépései elnyerték a magyarok bizalmát, a vizsgált időszakban 550 ezernél is több interakciót szerzett.

Szorosan követi őt a 400 ezer interakciót is túlszárnyalva Szijjártó Péter, akinek élő videóit, bejegyzéseit ugyancsak nagy érdeklődés övezi, hiszen a humanitárius segítség szervezésével, a nemzetközi diplomáciában mutatott aktív, béketeremtő fellépésével markáns alakítója lett az online politikai napirendnek. De a jobboldali top 10-be bekerült Tilki Attila képviselő is, akinek választókerülete az ukrán határ mentén közvetlenül is érintetté vált a humanitárius helyzet kezelésében.

A baloldal a fentiekkel szögesen ellentétes stratégiát választott. Az egység helyett a vehemens, kíméletlen támadást választotta, a Facebookon azonnal negatív kampányba kezdett. De mit szóltak ehhez a magyar facebookozók? Nem szerették.

Márki-Zay Péter részéről zűrzavaros, ideges és megosztó kommunikációt láthattunk a háború kitörése óta.

Gyakori jelenség, hogy saját kommentelői kénytelenek helyreigazítani a baloldal jelöltjét tárgyi tévedései miatt. Márki-Zay Péter hiába szólalt fel tüntetésen, hiába hirdetett el lényegesen több pénzt, mint Orbán Viktor és hiába posztolt nagy mennyiségben kormányt támadó üzeneteket, még a 200 ezer interakciót sem sikerült elérnie a vizsgált időszakban.

A háborús helyzetben a magyarok nem a kapkodó baloldali jelölttől várják a megoldást. Ebből következhet, hogy a baloldal vezető politikusai összességében rendkívül nagy, szám szerint 650 ezer interakciós lemaradásban vannak a jobboldalhoz képest.

Márki-Zayt kinevetik az emberek

A baloldali politikusok számára nemcsak az jelenthet rossz hírt, hogy rendkívül rosszul teljesítettek a vizsgált időszakban, hanem az is, hogy a Márki-Zay Péter bejegyzéseire érkezett reakciók 13 százaléka egyszerűen „kacagás, nevetés”. A követői nevetős fejekkel reagálnak bejegyzéseire olyan esetekben is, amikor semmi humorosat nem posztolt. (Összehasonlításképp: az Orbán Viktor bejegyzéseire érkezett reakciók mindössze 1,2 százaléka volt nevetés – a szerk.).

Hivatalos oldalak

A hivatalos oldalak közül a magyar facebookozók leginkább a kormány, illetve a Fidesz oldalához fordultak a vizsgált időszakban,

valamint a korábban már említett Kétfarkú Kutyapárt is kellemes meglepetést okozhatott követőinek. A hivatalos oldalak versenyében a párt most először küzdötte fel magát a harmadik (a pártok listáján második!) helyre.

Ez intő jel lehet a baloldal számára, amelynek háborúra adott válasza a Fidesz ellen indított hangos, destruktív, negatív kampány volt. A Kétfarkúak második helye egyértelműen azt üzeni, téves pályán lehet Márki-Zay Péter kommunikációja, ebben a helyzetben a magyarok nem ezt várják el egy felelős politikustól – olvasható a Mandiner cikkében.

Top bejegyzések

A Mandiner összesítette, hogy a háborúval kapcsolatban mely szereplőktől származnak a legnépszerűbb bejegyzések (ennek a listának az összeállításához már számba vették a médiumok és véleményvezérek oldalait is).

Érdemes megfigyelni, hogy Orbán Viktor, Szijjártó Péter és a kormány milyen komoly pozíciókat foglal ebben az összesítésben, a baloldal politikusai viszont be sem tudtak kerülni a listába.

Márki-Zay Péter legnagyobbat menő bejegyzése még az első 50-be sem tudott bekerülni, nemhogy az itt látható 15-ös táblázatba.

Még Jakab Péternek és Karácsony Gergelynek is volt több interakciót szerző bejegyzése, mint Márki-Zay legsikeresebb posztja. Így tehát előállt az a helyzet, hogy a háborúval kapcsolatban Tibi atya is fontosabb igazodási ponttá vált, mint a baloldal miniszterelnök-jelöltje.