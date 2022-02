Feljelentést tett a budapesti közműholding vezérének legújabb céges ügye miatt Budai Gyula – tudta meg a Mediaworks Hírcentruma. A fideszes országgyűlési képviselő szerint gazdasági csalás gyanúját veti fel az a – sajtóban csak strómanszerződésként emlegetett – dokumentum, amellyel Mártha Imre vételi jogot, úgynevezett opciót szerzett egy ingatlancégben.

Az ismeretlen elkövető ellen tett feljelentésben Budai Gyula először összegezte mindazt, amit az ügyről eddig tudni lehet.

Eszerint Mártha Imre, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 2016. március 1-jén írt alá egy vételi jogot garantáló szerződést. Az irat arra adott lehetőséget Mártha Imrének, hogy a következő öt esztendőben megvásárolhassa a szerződés másik szereplőjétől (aki a sajtóhírek szerint egy jogász) a Lázár Houses nevű kft. 26 százalékos üzletrészét. A felek meghatározták az üzletrész vételárát is, mégpedig nem egészen 1,7 millió forintban.

Csakhogy amint arra – a média beszámolóit idézve – a feljelentésben a politikus rámutatott, a szóban forgó vállalkozásnak hatalmas vagyona van.

– Sajtóinformációk szerint a cég legutóbbi mérlegadatai szerint a forgóeszközök összértéke nyolcszázmillió forint volt, de az ingatlanbirodalom valódi értéke ennek az összegnek nyilvánvalóan a sokszorosa – jegyzi meg a Nemzeti Nyomozó Irodának címzett beadványában Budai Gyula. A képviselő azt a körülményt is aggályosnak tartja, hogy a vételi jogot garantáló szerződés szerint az üzletrészért a megjelölt vételárnál többet a jogász akkor sem kérhet Mártha Imrétől, ha a cég eredményesen gazdálkodna, s emiatt értéke gyarapodna. Emellett a feljelentés szerint az is felveti a bűncselekmény megalapozott gyanúját, hogy a Lázár Houses nevű cégben a jogász mellett Mártha Imre testvérei és édesanyja is megtalálhatók mint tulajdonosok. Budai Gyula megítélése szerint az ingatlanfejlesztéssel, ingatlanforgalmazással foglalkozó társaság érdemben nem működik, tevékenysége csupán az ingatlanvagyon titokban tartása.

Mindezek alapján az országgyűlési képviselő arra jutott: a vételi jogról szóló szerződést Mártha Imre és üzletfele egyértelműen azért kötötte meg, hogy a Lázár Houses Kft.-be bevitt ingatlanvagyont elrejtse a hatóságok elől, ugyanakkor felvetődik, hogy a cég színlelt gazdasági tevékenységet végzett.

A feljelentés hozzáteszi: a jogász lényegében csak névlegesen tulajdonosa a kft. 26 százalékának, annak valódi tulajdonosa Mártha Imre. Ezek a körülmények pedig Budai Gyula szerint megalapozzák a csalás gyanúját, emiatt szükséges, hogy a rendőrség nyomozás keretei között járjon utána az ügynek.

A strómanszerződést kedden hozta nyilvánosságra a Metropol, a lap egyúttal utánanézett a Lázár Houses Kft.-nek. Az újság arra jutott: a vállalkozás ingatlanvagyonát legfeljebb csak megbecsülni lehet. Annyi a Metropol szerint biztos, hogy ez a cég a milliárdos értékű Prisztás-villa legfőbb tulajdonosa (itt lakik Mártha), emellett azonban legalább harminc nagy értékű ingatlan van a társaság tulajdonában. Így több budapesti, jó környéken található lakás, s számos vidéki ingatlan, köztük italboltok.

A Mártha Imre körüli botrány tavaly robbant ki, azóta például mérhetetlen luxusról, drága nyaralásokról, amerikai ingatlanokról is lehullott a lepel. A Gyurcsány-fiókának gúnyolt cégvezető Karácsony Gergely főpolgármesterségének időszakában kapta meg a fővárosi közműcég irányító pozícióját, de korábban, még Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt jutott először magas vezető pozícióhoz, például a Magyar Villamos Műveknél. Mártha anyagi helyzete, munkamódszerei azután kerültek az érdeklődés homlokterébe, hogy a fővárosi közműcég elbocsátásokról döntött, tevékenysége miatt pedig megszaporodott a kritika.

