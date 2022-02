Az Alapjogokért Központ igazgatója igen illusztris társaságban képviselhette hazánkat, hiszen Szánthóval egy blokkban szólalt fel az Olasz Testvérek (Fratelli d’Italia) karizmatikus elnökasszonya, Giorgia Meloni is – írja a Magyar Nemzet.

Szintén szombaton lépett a legnagyobb amerikai konzervatív politikai rendezvény színpadára Rick Scott, Florida állam jelenlegi szenátora és korábbi kormányzója, a szenátusi republikánusok ügyvivő testületének elnöke, valamint Louisiana szenátora, John Kennedy és Bill Hagerty szenátor Tennessee állam képviseletében.

A napot pedig a CPAC főszónoka, az Egyesült Államok előző elnöke, Donald Trump zárta.

Szánthó Miklós beszédét egy egyperces videóprezentáció előzte meg, amelyben az Alapjogokért Központ bemutatta az idén március 25–26-án Budapesten megrendezésre kerülő CPAC Hungaryt az amerikai konferencia résztvevőinek. A videó az Alapjogokért Központ Együtt tesszük naggyá a Kárpát-medencét kampányának látványvilágát ötvözte a békemenetek dinamikájával, és egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:

a valós nyugati értékek ellen a globális baloldal olyan összehangolt támadásba kezdett, amellyel a konzervatívok csak egymással összefogva, egymást segítve tudnak harcba szállni.

– A szabadság nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy nemzet nagyot tudjon alkotni és fel tudjon emelkedni. Ezért lehet az, hogy a magyarnak – ahogy az amerikai népnek is – elsődleges a szabadság – kezdte beszédét Szánthó. Majd arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy Magyarország történelmi megpróbáltatások egész sorát állta ki a szabadság védelmében:

– Tatárok, iszlám hódítók, Habsburgok, bolsevikok – egy közös volt bennük: el akarták foglalni az országunkat, el akarták venni szabadságunkat. De mi ezt sosem hagytuk.

Az Alapjogokért Központ igazgatója emlékeztetett arra, hogy „a történelem során a keresztény gyökereire, nemzeti kultúrájára, államiságára büszke Magyarországnak sokszor kellett a szabadságért és az igazságért az elnyomó hatalmak ellen küzdenie. „Hosszú és sötét évtizedeket éltünk kommunista diktatúrában.”

Szánthó felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon „a saját bőrünkön tapasztaltuk és tapasztaljuk meg most is, milyen az, amikor a szélsőségek összeérnek, akik ezt ma már annyira nyíltan teszik, hogy a soron következő magyarországi választásokon a kommunisták a fasisztákkal is összefognak, hogy nálunk is megvalósíthassák „woke” diktatúrájukat és megteremthessék a nyílt társadalmat” – mondta Szánthó, Márki-Zay Péter vészjósló szavaira utalva.

Szánthó Miklós szerint a tét ma is a szabadság védelmezése, hiszen a posztmodern baloldal a szó fogalmi értelme ellen intézett frontális támadást, és megkísérli önmaga ellentétévé silányítani azt:

– Nekünk, igazi szabadságharcosoknak ma át kell értelmeznünk a szabadság fogalmát, amit elvettek tőlünk, és ami a politikai korrektség és a „woke” fanatizmus fogságába esett. Ma már nem lehetünk szabadon büszkék a nemzetünkre, és nem lehetünk szabadon büszkék a történelmünkre sem

– fogalmazott.

Szánthó rávilágított arra, hogy „a progresszívek átfogó támadásba lendültek mindaz ellen, ami valaha fontos volt számunkra.

Megtámadják a családokat, amik a nyugati társadalom építőköveit adják.

Zászlókat égetnek és kitörlik az emlékezetünkből a történelmünk nagyjait, akikre joggal lehetünk büszkék. Legújabban már azt a szabadságot is el akarják venni a szülőktől, hogy úgy nevelhessék a gyerekeiket, ahogyan ők szeretnék.”

Szánthó emlékeztette az egybegyűlteket, hogy Magyarországon április 3-án az országgyűlési választások mellett gyermekvédelmi népszavazás is lesz, amelynek tétje épp az, hogy a magyar szülők a jövőben is saját belátásuk szerint alakíthassák gyermekeik világnézetét.

Szánthó Miklós egyértelművé tette, hogy kik azok, akik a valós nyugati értékek aláaknázásán munkálkodnak: „A nyílt társadalom hálózata és az általuk befolyásolt nemzetközi szervezetek, a liberális fősodratú média, és mondjuk ki nyíltan: Soros György és szövetségesei azok, akik meg akarják roppantani a nemzeti identitást, fel akarják számolni a határokat, és meg akarják szüntetni az állami szuverenitást.

A magyar emlékezet azonban megtanított minket arra, hogy vagy szuverenitás van, vagy nemzethalál. Nincs más opció.”

A beszéd végén az Alapjogokért Központ igazgatója a CPAC és az amerikai történelem kimagasló alakjától, Ronald Reagan elnöktől kölcsönzött idézetre hívta fel a konferencia résztvevőinek figyelmét:

A szabadság mindig legfeljebb egy nemzedék távolságra van a kihalástól,

márpedig a szabadság ma veszélyben van, „de ahogy 1956-ban a pesti srácok és lányok, szerencsére ma is vagyunk szép számmal olyanok, akik vissza akarják vezetni a nemzeteinket a történelmi hőseink által kijelölt útra.”

Szánthó szerint annyi bizonyos, hogy

Magyarország ahogy az elmúlt ezer évben, most is megvédi a határait, nemet mond az európai szuperbirodalomra, kiáll az Isten, haza, család hármas egysége mellett, és hamarosan a gyermekvédelmi népszavazással nemet mondunk az agresszív szexuális propagandára és genderideológiára is.

Szánthó Miklós felszólalását azzal zárta, hogy ismét emlékeztette a CPAC közönségét arra, hogy Budapestre érkezik a CPAC Hungary, amelyet március 25–26-án tartanak meg az Alapjogokért Központ és az Amerikai Konzervatív Unió közös szervezésében a Várkert Bazárban.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatójának felszólalása a CPAC-en / Alapjogokért Központ / Facebook