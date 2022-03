A kormány a kezdetektől folyamatosan azon dolgozik, hogy minden, az orosz-ukrán háború elől menekülő megkapja a megfelelő segítséget - közölte a kormányszóvivő pénteken a Facebook-oldalán.



Bejegyzésében azt írta, az egész ország megmozdult, a rendvédelmi szervektől és az állami vállalatoktól kezdve a karitatív szervezeteken, az önkormányzatokon és az önkénteseken át mindenki igyekszik kivenni a részét a feladatokból.





A kormány 24 órában működővé tette a magyar-ukrán határátkelőhelyeket a menekültek gördülékeny átjutásáért, azonnali segítségpontokat hozott létre Beregsuránynál, Tiszabecsnél, Záhonynál, Barabásnál és Lónyán, az ukrajnai menekültek megsegítésének még hatékonyabbá, a kormányzati szereplők és a jelentősebb karitatív szervezetek munkájának még összehangoltabbá és szervezettebbé tételéért létrehozta a Humanitárius Tanácsot, továbbá külön munkacsoportot hozott létre, amely segíti a menekültek munkába állását - sorolta.



Hozzátette, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácson keresztül koordinálják a segélyek, adományok gyűjtését és humanitárius segélyszállítmányok kiszállítását, a magyar segélyszervezetek munkáját. 1,3 milliárd forint támogatást is biztosítanak a nagy segélyszervezeteknek a Hungary Helps Programon keresztül, az összeg pedig tovább növelhető.



A kormányszóvivő ismertette, hogy a határátkelőhelyeken a menekültek beléptetését a rendőrség végzi, a rendőrök ott vannak a gyűjtőpontokon, pályaudvarokon és a segítségpontokon is, a katasztrófavédelem pedig megszervezte az arra igényt tartók elszállásolását és a szállásra eljutását.



Amennyiben az ide érkezők menekült státuszra jelentkeznek, a menedékkérelmeket az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai a gyűjtőpontokon és valamennyi ügyfélszolgálaton - minden nagyvárosban - átveszik a kérelmezőktől. A területileg érintett kormányablakok folyamatosan nyitva tartanak, valamint a kormányhivatalok közreműködnek a tolmácsok és az egészségügyi ellátók biztosításában - tudatta.



Hozzátette: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal koronavírus-gyorstesztet, orvosi és FFP2 maszkokat, valamint vizsgálókesztyűket szállított a segítségpontokra.





A kormányszóvivő közölte, hogy az állami vállalatok is kiveszik a részüket a feladatokból: a MÁV bevezette a szolidaritási jegyet, amellyel ingyen utazhatnak az Ukrajnából menekülők és már emelt számban, 4 óránként különvonatok is közlekednek Záhony és Budapest között. A Volánbusz az ukrán-magyar határ mentén négy helyszínen és a budapesti vasúti fejpályaudvarokon biztosít autóbuszokat az Ukrajnából érkező menekültek elszállítására.



Elindult a Híd Kárpátaljáért összefogás is a 1357-es nemzeti segélyvonalon, valamint az erre a célra fenntartott 11711711-22222222-es számlaszámon.



Hatszázmillió forint értékben küldenek élelmiszert, gyermekápolási és higiéniai termékeket Kárpátaljára, továbbá 30 tonna élelmiszert, 100 ezer liter üzemanyagot, és elindult egy 140 millió forintos szállítmány egészségügyi eszközökkel is - olvasható Szentkirályi Alexandra bejegyzésében.