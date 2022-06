Péntek reggeltől kezdve egy új korlátozást vezetnek be a Mol-kutakon, amelynek jegyében napi ötven literben maximálják a tankolható üzemanyag mennyiségét – értesült először a győri hírportál, az Úgytudjuk.hu. Csütörtök este pedig már több Mol-kút Facebook-oldalán, így a kőszegi állomás oldalán is megjelentek a szabályozás részletei.

A töltőállomásokon ettől a naptól kezdve magyar rendszámmal a kisnyomású kutakon már csak ötven liter üzemanyagot tankolhatunk hatósági áron.

A kisnyomású kútoszloppal rendelkező töltőállomásokon magyar rendszámú személyautóval naponta legfeljebb ötven litert lehet tankolni az üzemanyagokból hatósági áron. Nagynyomású kútoszlopoknál a magyar rendszámú, 3,5–7,5 tonna össztömegű, valamint a mezőgazdasági erőgépek továbbra is mennyiségű limit nélkül vásárolhatnak majd hatósági áron. Ezenkívül azt is előírták, hogy péntektől kezdve üzemanyagkannába vagy edénybe csak piaci áron lehet majd tölteni benzint vagy gázolajat - írja a Magyar Nemzet.

Érdekesség, hogy ha valaki üzemanyagkannába és autóba egyaránt tankolna, akkor mindkét esetben a piaci árat fogják felszámolni.

„Amennyiben a gépjármű üzemanyagtartályába, illetve külső edényzetbe történő tankolásra egyszerre, egy tranzakció keretében kerül sor, úgy a tankolás teljes mennyisége tekintetében a töltőállomáson irányadó piaci árat alkalmazzuk” – írták a Mol kőszegi oldalán, ahol azt is közölték, hogy miként lehet ezt elkerülni:

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben gépjárművük benzintankja mellett külső edényzetbe is tankolnának, azt a benzintankba történő tankolástól elkülönítve, a benzintankba történő tankolás vételárának rendezését követően, önálló tranzakcióként szíveskedjenek megtenni.

Hozzátették: a tankolási szabályok betartását biztonsági kameráikon keresztül folyamatosan ellenőrzik.

Üzemanyaghiány?

A Mol lépését az indokolhatja, hogy nemrég kiderült: júliusban és augusztusban üzemanyaghiány várható Magyarországon. A dologban több tényező is közrejátszik: ezekben a hónapokban az aratás miatt a mezőgazdaság is a szokásosnál többet fogyaszt, miközben az OMV schwechati üzemében történt baleset okán kevesebb üzemanyag érkezik Magyarországra, illetve a Mol százhalombattai finomítójában is tűz ütött ki másfél hete.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Koszticsák Szilárd)