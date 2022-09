– Ugyan a politikáról soktat szoktak okoskodni, de ez egy tapasztalati műfaj és a tapasztalatot használni kell – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a nemzeti konzultációról. A miniszterelnök rögzítette: az elmúlt 12 éves kormányzás alatt voltak nehéz, sőt válságos pillanatok is, de azt tanulta meg, hogy az a jó, ha valamilyen formában be tudják vonni az embereket egy-egy döntésbe.

Természetesen a kormánynak is van a szankciókról véleménye, viszont arra törekszünk, hogy egyetértési pontot tudjunk létrehozni, mert minél válságosabb időszakot élünk, annál nagyobb szükség van az egyetértésre

– jelezte.

Az interjúnak a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videófelvételét itt nézheti meg:

A kormányfő szót ejtett arról is, hogy esélyt kell adni az embereknek, hogy elmondhassák a véleményüket vagy elmondhassák a különvéleményüket, amelyre módot kell találni. Orbán Viktor kiemelte: Brüsszelben egyszer már hazudtak az embereknek, s azt is mondták, sőt megállapodás született arról, hogy nem terjesztik ki a szankciókat az energiaárakra, majd a németek egyszer csak bevezették ezt, s azóta fizetjük ezt a szankciós felárat. Most az a kérdés, hogy tovább rontunk-e ezen a helyzeten – tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, azt az összefüggést világosan látta, ha elkezdjük lebegtetni azt a kérdést, hogy a gázra kivetünk-e szankciókat, az olajra meg ki is vetjük, akkor az árak pillanatok alatt emelkedni kezdenek.

A hibás döntéseket ki lehet javítani

– A kereskedők új lehetőséget látnak, az eladók alkalmazkodnak ehhez. Ilyenkor mindenki megmozdul, óriási erők kezdenek dolgozni azon, hogy alkalmazkodjanak egy általuk feltételezett magasabb árhoz. Ez önmagában viszi is fel az árat. A spekulánsok pedig súlyos extraprofit-milliárdokra tesznek szert – ismertette a miniszterelnök.

Mi nem szavaztuk meg a szankciókat. Mi mentesítést kaptunk. Magyarország kiharcolta a kivételt. Ha nem tettük volna meg, az lenne ma a baj Magyarországon, hogy nincs energia

– mondta a kormányfő.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

Orbán Viktor elmondta, amikor a brüsszeli bürokraták átvitték a szankciókat, tudták, hogy ebből egy felgyorsuló élelmiszerár-növekedés lesz, emellett pedig aszály is volt hazánkban, ezért vezették be az élelmiszerárstopot. A kormányfő úgy látja, van olyan, hogy hibáznak a döntéshozók, de ezek többségét szerinte ki lehet javítani. Ilyen a szankciókról szóló döntés is. A miniszterelnök szerint a szankciós politikát éppen ezért kell megváltoztatni, mert ha ezt nem érjük el, akkor beépül a gazdaságba az a felár, amit most fizetünk az energiáért.

181 ezer forintos támogatás a családoknak

– Nekem két dolgom van. Hogy mindent megtegyek azért, hogy Magyarországon legyen energia. Azért lehet mindenki nyugodt, mert ha nem jönne gáz a vezetékeken, a magyar gazdaság úgy működne, mint most, mert Magyarország betárolt gázból. A másik a családok és a vállalkozások védelme. A családok védelménél sok eszközt használunk. Van a rezsivédelem. Átlagosan egy család 181 ezer forintot kap – ismertette a miniszterelnök.