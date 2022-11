Több tízmilliós pazarlás és pénzkidobás folyik a Szabó Roland operatív igazgató fémjelezte fővárosi állatkertnél – legalábbis erre lehet következtetni abból a 2021. évi pénzügyi beszámolóból, amiben az állatkert által megkötött, ötmillió forintot meghaladó szerződések egyes részleteit tették közzé – írja a lap.

Az adatokat böngészve ugyanis rögtön szemet szúrt, hogy az egyik, öt évre szóló megállapodás például egy luxusautó bérléséről szól. A BMW X3 xDrive30d M Sport hobbiterepjáró használata több mint 22 millió forintba kerül, és jó kérdés, vajon miért van szüksége az állatkertnek egy ekkora költséget felemésztő jármű bérlésére.

Persze, ezen a pazarláson annyira nem is kellene meglepődnünk, hiszen a Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes bizalmasaként emlegetett Szabó ennél jóval komolyabb ügyekben kénytelen magyarázkodni.

Mint írják, Szabó Roland 2019 novemberében lett a fővárosi önkormányzat által működtetett Fővárosi Állat- és Növénykert operatív igazgatója, majd 2020 februárjában a főigazgató általános helyettese. Persányi Miklós főigazgató lemondását követően, 2020. március elsején Karácsony Gergely főpolgármester megbízta Szabót a főigazgatói feladatkör átmeneti ellátásával, majd a Fővárosi Közgyűlés az év szeptemberében elfogadta a főigazgató kiválasztását célzó nyílt pályázat kiírását.

Szabó Rolandot javasolta az öttagú szakmai bizottság a nyílt pályázaton aspiráló hat jelölt közül a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójának. Szabó Roland 2019. novembertől operatív igazgatói pozícióban, majd 2020. februártól főigazgató-helyettesként bizonyította tettrekészségét és alkalmasságát az intézmény vezetésre – ezt 2020. november 26-án közölte a Budapest.hu. Karácsony Gergely főpolgármester pedig Szabót 2021. január 1. napjától öt év határozott időre kinevezte a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójának.

A történet onnantól vált kínossá, hogy nyilvánosságra került: Szabót már két hónappal korábban, 2020. szeptember 10-én üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatta ki a Gyöngyösi Rendőrkapitányság.

A gyanúsítás előzményéről a Privát Kopó bűnügyi portál közölt annak idején részleteket. Eszerint a férfi korábbi munkáltatója a Nagyrédei Szőlők Borforgalmazó Kft. volt, ahol 2017. január 1. és 2019. október 31. között a cég ügyvezetői tisztségét töltötte be. Szabó ellen valótlan gazdasági eseményekről szóló számlákkal és azok értékének kifizetésével, valamint a kft. házi pénztárból jogosulatlanul történt készpénzfelvétellel (a felvett összeg közel húszmillió forint) összefüggésben a Nagyrédei Szőlők Borforgalmazó Kft. új ügyvezetője tett büntetőfeljelentést, a rendőrség pedig ez alapján meg is gyanúsította Szabót. Úgy tudjuk, az eljárás továbbra is folyamatban van.

Az sem mellékes, hogy – információnk szerint – Szabó korábbi tevékenységével kapcsolatban polgári peres eljárás is zajlik a Gödöllői Járásbíróság előtt. A per arról szól, hogy az állatkert operatív igazgatója igencsak rosszul gazdálkodhatott korábbi munkáltatója pénzével és olyan üzleti partnerekkel kötött szerződést, amelyek vagy egyáltalán nem teljesítették, vagy rosszul végezték el a szerződésben vállalt munkákat. A megbízott vállalkozásoknak ennek ellenére összesen több mint ötvenmillió forintot fizettek ki.

Miután a sajtó felkapta a csalási ügyet, Karácsony kihátrált és visszavonta Szabó Roland főigazgatói kinevezéséről szóló határozatát, persze a Főpolgármesteri Hivatal ezzel kapcsolatos közleményében hangsúlyozták azt is, hogy korábbi kinevezettjük főigazgató-helyettesként tovább dolgozik a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

A fellelhető adatok szerint jelenleg operatív igazgatóként tevékenykedő Szabóról sokat elárul az a munkahelyi konfliktusa is, amit az Origo írt meg korábban, miszerint azért rúghatta ki Mézes Rózsát, a Fővárosi Állat- és Növénykert gazdasági igazgatóját, mert a szakember egymás után hozta főnöke tudomására az intézmény botrányos ügyeit. Ennek ellenére, elismerés helyett szerződést bontottak Mézessel. Az Origo szerint a közöttük lévő feszültség alapvetően abból adódott, hogy míg Mézes a szakmai vonalat képviselte, addig Szabó a Városházának köszönhetően, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes bizalmasaként került az intézmény élére.