A városszervezés egy komplex rendszer, nem lehet ötletelni különféle hidak lezárásával hatástanulmányok készítése nélkül – mondta a Magyar Nemzet megkeresésére Gyulainé Tóth Zsuzsanna, a Magyar Autóklub jogi és érdekvédelmi bizottság alelnöke azzal kapcsolatban, hogy a városvezetés részéről felvetődött a Szabadság híd lezárása.

Néhány nappal ezelőtt, szintén a Magyar Autóklub részéről Kovács Kázmér a hirado.hu-nak nyilatkozva rámutatott: a közlekedés rendkívül fontos, és ha ezzel problémák adódnának, akkor sokak élete lehetetlenülne el. A szervezet jogi és érdekvédelmi bizottságának elnöke kifejtette, jelenleg hivatalosan több alternatívát is vizsgál a főváros: még a Szabadság híd lezárása is szóba került, de a Magyar Autóklub ezt is ellenzi.