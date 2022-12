Nacsa Lőrinc: a Soros-birodalom áll a guruló dollárok mögött

A kormánypártok szerint egyre biztosabb, hogy a „Soros-birodalom” áll a baloldal kampánytámogatási ügye mögött.

„Egyre biztosabb, hogy a guruló dollárok mögött a Soros-birodalom áll, hiába próbálja ezt tagadni a dollárbaloldal” – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője csütörtöki, MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

Hangsúlyozta: az Action for Democracy nevű szervezet éppen hogy csak létrejött, máris százmilliókkal támogatta a baloldal kampányát, összesen pedig 3 milliárd forintot kaphatott a „dollárbaloldal”.

Hozzátette, mára az is kiderült, hogy nem mikroadományokból jött össze ennyi pénz, hanem 11 adományozó „dobhatta össze”, sőt, Korányi Dávid, Karácsony Gergely volt tanácsadója és az Action for Democracy nevű szervezet vezetője elárulta, hogy intézményi támogatóik is voltak.

Nacsa Lőrinc kitért arra: Márki-Zay Péter, az ellenzék volt kormányfőjelöltje azt nyilatkozta, nem hiszi, hogy Soros György konkrétan adományozott volna pénzt, de Kati Marton és barátai nagyon sokat tettek azért, hogy sikeres lehessen a kampányuk.

A kormánypárti politikus szerint Soros György és fia „köztudottan szoros kapcsolatot ápol” Kati Martonnal. Alexander Soros Twitter-oldalán még meg is osztotta az Action for Democracy magyarországi választással kapcsolatos bejegyzését azzal a megjegyzéssel, hogy segíts a magyaroknak választani – emelte ki Nacsa Lőrinc, kijelentve: ezek után nehezen hihető, hogy a Soros-hálózatnak semmi köze ne lenne a guruló dollárokhoz, hiszen „egyértelmű bizonyítékok jelzik, hogy Sorosék állnak az Action for Democracy pénzgyűjtő akciója mögött”.