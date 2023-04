A kártéritési per tavaly januárban, a távmeghallgatások sora 2022 szeptemberében kezdődött. A Dél-Koreában élő felpereseket zárt körű távközlési rendszeren keresztül hallgatja meg a bíróság. Máig a felpereseknek mintegy felét sikerült meghallgatni. A várakozások szerint a polgári per még hosszú hónapokig, de akár évekig is eltarthat. Jogászok becslése szerint egyedül a leendő ítélet kiteheti majd indokolással együtt a 800 oldalt, ami a kártérítési per óriási összegéből és a nagy számú felperesből adódik.