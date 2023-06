A hazai, háborúpárti erőknek nincs félnivalójuk a „trónörököstől”, továbbra is számíthatnak a bőkezű támogatásokra. A közösségi médiában maga is megosztotta a „guruló dollárok” néven elhíresült botrányban kulcsszerepet játszó, a külföldi forrásokat Magyarországra juttató Action for Democracy egyik hirdetését, amelyhez kommentárként csak ennyit fűzött: „segíts a magyaroknak választani”.

Azóta is mindent megtesz, hogy a magyar embereket rábírja a fegyverszállításokat szorgalmazó, és akár katonák Ukrajnába küldésére is kész szereplők támogatására.

A hírek szerint hozzá köthető „Gulyás Márton és Gulyás Balázs szerepének növelése az adományaiktól legkevésbé sem független ellenzéki médiában". Alexander Soros az utóbbi években több alkalommal is járt Budapesten, hogy személyesen is ellenőrizze a nyílt társadalom magyarországi „hűbéreseinek” munkavégzését.