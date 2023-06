A Politico című hírportál beszámolt róla, hogy kedden több rendőrtiszt jelent meg az EP brüsszeli Altiero Spinelli épületében, ahol a Katargate néven elhíresült korrupciós botrányba keveredett két EP-képviselő mindeddig lezárt irodáját kutatták át.

A belga Marc Tarabellát februárban vették őrizetbe.

Több hónapig börtönben, majd háziőrizetben volt, ám nemrég ismét hozzálátott képviselői tevékenységéhez. Tarabella mostantól újra igénybe veheti irodáját.

Az olasz Andrea Cozzolino irodája azonban továbbra is zárva marad: a volt EP-képviselő jelenleg házi őrizetben várja a Belgiumnak való kiadatásról szóló döntés elleni fellebbezés eredményét. Őrizetbe vételüket követően mindkét képviselő kénytelen volt elhagyni az EP szocialista csoportját.

Az EP sajtóirodája nem nyilatkozott a történtekről, csupán annyit fűzött a fejleményekhez, hogy "teljes mértékben együttműködik az igazságügyi hatóságokkal".

Az ügyben többeket is letartóztattak, köztük az EP volt alelnökét, a görög Eva Kailit és élettársát, Francesco Giorgit is, aki a kihallgatás során beismerte, hogy tagja volt egy olyan lobbiszervezetnek, amelynek segítségével Marokkó és Katar megpróbálta befolyásolni az EP döntéseit. A gyanúsítottak nagy részét már a házi őrizetből is kiengedték, így szabadlábon védekezhetnek a bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció vádjával ellenük indított eljárásban.