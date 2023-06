Kitért arra, hogy amikor fájdalommal emlékezünk az ország megcsonkítására, egyidejűleg mégis ünnepeljük azt, hogy 103 év után is megmaradtunk. "Hogy megfogyva bár, de törve nem, ma is élünk. Élünk a Partiumban és Erdélyben, a Délvidéken és a Felvidéken, a Muravidéken, és iszonyatos megpróbáltatások közepette kitartunk Kárpátalján is" - mondta.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: az elmúlt évszázad bebizonyította, hogy a nemzet felette áll az államnak.

Úgy fogalmazott:

A nemzetek Isten alkotásai, a határokat emberek húzták meg. Az anyaország támogatása fontos, ma már alkotmányos kötelezettség is. A magyarság azonban túlélte azt is, amikor a magyar állam vezetői nem nemzetben gondolkodtak, amikor elfeledték, feladták vagy elárulták a nemzeti összetartozást, ahogy az történt a kommunizmus négy évtizede alatt vagy baloldali kormányok időszakában.

A miniszter szerint egyre többször érezhetők a sikerek is Trianonnal szemben. "Trianon átkaival részben megbirkóztunk, a határok újra átjárhatóak, a családok szétszakítottsága abban a formában, ahogy a kommunista diktatúra időszakában fennállt, mára véget ért. Aki akar, majdnem ugyanúgy járhat nyaralni vagy tanulni az egész Kárpát-medencében, ahogy azt 1913-ban tették déd- és ükapáink".

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar fiataloknak fel kell fedezniük, meg kell ismerniük a Kárpát-medencét, hogy otthon lehessenek benne. "Magyarország az a hely, ahol a magyarok számítanak, és amelyre minden magyar számíthat a világ bármely szegletében, Kolozsváron éppúgy, mint Székelyudvarhelyen, Ungváron éppúgy, mint Torontóban vagy Clevelandben".