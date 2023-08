Mint azt korábban a Magyar Nemzet is megírta, miközben Budapest forgalmas csomópontjain tarthatatlan állapotok uralkodnak, Karácsony Gergely továbbra is a Lánchíd felújításával dicsekszik, és milliárdokat követel a kormánytól. Azzal többször foglalkoztak már, hogy áldatlan állapotok uralkodnak belpest több részén, kiemelten a baloldali vezetésű Józsefvárosban, a Blaha Lujza téren, valamint az annak részeként átadott közvécében is. Nagyon sokat romlott a VIII. kerület közterületi állapota az elmúlt években. A biztonságérzetről szólva maga Pikó András baloldali polgármester beszélt egy korábbi testületi ülésen, ahol bevallotta:

A közbiztonság tekintetében tényleg elég rosszak a számok ahhoz, hogy közösen aggódjunk… Azt szeretném folytatni, ahogyan 2019-ben átvettük a várost – a jobboldali városvezetéstől –, akkor valóban csökkenő tendencia volt

– fogalmazott Pikó András a kerületi rendőrkapitány beszámolóját követően.