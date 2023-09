Mint mondta, sikerült elérni, hogy európai beszállítási tilalom lépjen érvénybe, azonban az EU ezt feloldotta, ami tönkre teszi a magyar gazdákat.

– Arra szólítjuk fel Brüsszelt, hogy álljon ki a közép-európai tagállamok mellett, és ne árulja el Magyarországot se – nyomatékosította.

A kormányfő elmondta, hogy az ukránok évek óta sanyargatják a kárpátaljai magyar iskolákat. – Magyarország nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát, amíg a korábbi törvényeket vissza nem állítják – tette hozzá.

A kormánynak át kellett vennie a jegybank feladatát

A miniszterelnök ezután az inflációról is beszélt, értelmezése szerint a jegybank nem tud megküzdeni az infláció elleni harccal, így azt a kormány átvette tőle, ezzel a felelősség is a kormányt terheli. – Online árfigyelőt és kötelező árcsökkentést vezettünk be – ismertette. Leszögezte,

az év végére biztos, hogy tíz százalék alatt lesz az infláció.

– Mint tudják a Jegybank komoly adósságot halmozott fel az elmúlt években, amelyet nekünk, a költségvetésnek kellene kifizetnünk. Erre a költségvetés képes is, de csak akkor, ha súlyos pénzeket vonunk el gazdasági és társadalmi élet fontos területeiről – festette le a kialakult helyzetet Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy ne ezt tegyék, hanem a Jegybankot egy törvénymódosítással mentsék ki szorult helyzetéből, amelyet a következő időszakban a kormánypártok benyújtanak, de részleteket erről egyelőre nem árult el.

A kormány döntéseket hozott annak érdekében is, hogy érdekeltté tegyük a megtakarítással rendelkező magyarokat, hogy megtakarításaikat fektessék a állampapírba, ez hasznos a költségvetés számára és hasznos azoknak is, akik amegtakarított pénzzel rendelkezőknek is, mert a hitelekért fizető kamatokat nem a külföldi hitelezőknek, hanem a magyaroknak adjuk oda. A magyar államadósság kétharmada magyarok kezében van. A teljes államadósság 24 százalékát a magyar háztartások tartják a kezükben.

Magyarország mindent megtesz a béke érdekében, de sajnos folytatódik az orosz-krán háború, több tízezer ember esik áldozatul, kimeríthetetlen türelemmel sürgetjük a megállítását

A diplomatáknak vssza kell venniük az irányítást a katonák kezéből, ha nem így lesz, hiába várják haza a fiaikat és az édesapákat, férjeiket.

Akik a háború elől ide menekültek, biztonságot kaptak, a magyar kormány az ősszel sem fogja teljesíteni az ukrán kormány kérdését és senkit sem fogunk visszakényszeríteni a háborúba. A brüsszeli bürokraták és magyarok közötti vita folytatódni fog, mélyül és szélesedik-

Orbán Viktor kiemelte, hogy amikor csatlakoztunk az EU-hoz, tőke szabad áramlásáról volt szó, de a szerződésben egyetlen szó sincs migránsok befogadásáról. – Egyetlen ilyet sem fogadhatunk el. Nem migránstábor, meg migránsgettó kell, hanem határőrizet – szögezte le. Mint mondta, európai megoldás csak akkor lesz, ha Brüsszelben megértik, hogy csak az léphet az EU területére, akinek a kérelmét elbírálták.

Jelezte, hogy további követeléseket is megfogalmaztak Brüsszelből. – Olyan időszakban vagyunk, amikor a Brüsszellel szembeni konfliktust csak a magyarok támogatásával tudjuk megnyerni. Brüsszel nem a magyar kormánnyal, hanem a magyar emberekkel áll szemben. Nem fogadjuk el, hogy brüsszeli bürokraták döntsék el, hogy mekkora legyen az energia ára Magyarországon, de azt sem fogadjuk el, hogy az extraprofitadót kivezessék – rögzítette a kormányfő. Mint mondta, a kamatstop kivezetése csak akkor lehetséges, ha az infláció és vele a kamatok jelentősen csökkennek, azonban ennek még nem jött el az ideje.

– Megszorításokról szó sem lehet. A rezsivédelmet meg kell tartani, a nyugdíjakat emelni kell, az év végéig egyensúlyba kell hozni a béreket az árakkal, hogy 2024-ben a gazdaság és a bérek is újra növekedésnek induljanak – húzta alá Orbán Viktor. Felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelnek inkább oda kellene adnia a magyaroknak járó forrásokat, ahelyett, hogy további pénzt követelnek tőlünk.