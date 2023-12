A vendégek között több európai parlamenti képviselő is volt, köztük magyar részről Gál Kinga, a Fidesz alelnökeként, valamint Schaller-Baross Ernő. Schaller-Baross Ernő, aki EP-képviselői munkája mellett miniszteri biztosként is dolgozik, úgy nyilatkozott, hogy ez a gálaest találkozásra is lehetőséget ad európai és amerikai konzervatívok között, ami azt jelzi, hogy képesek együttműködni nemzetközi szinten, és kooperációjuknak van jövője.

Harald Vilimsky, az Európai Parlament egyik osztrák konzervatív képviselője szintén a közmédiának arról beszélt:

nem is annyira különleges, hogy ezen az eseményen magyar politikai szereplőkkel találkozik, mert a magyarok a világon mindenütt ott vannak, és részt vesznek a nyugati gondolkodás újraszervezésében, aminek az a célja, hogy az államok ismét jogot kapjanak saját kultúrájuk felől dönteni, és képesek legyenek a nyugati értékeket megvédeni. Ebben a munkában a magyar miniszterelnök kulcsszerepet tölt be

– fűzte hozzá.

A New York-i gálaesten fellépett Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, aki többségében magyar gyökerű zenékből összeállított műsort adott elő.