A magát antifasisztának nevező Autonómia mozgalom úgy vélekedett, hogy fel kell lépniük a felvonulás ellen, mert a vonulás célja a történelmi események meghamisítása a fasizmus népszerűsítésének érdekében – írja a Magyar Nemzet a Mérce portálra hivatkozva.

Az Autonómia mozgalom tagjai szerint „ha csak szégyenlősen is, de a náci múlt dicsőítése a jelenlegi kormány emlékezetpolitikájának a része”. Arról is szóltak, hogy Németországban és Ausztriában nemcsak az antifasiszta mozgalmak, de a helyi lakosság is igyekszik korlátozni a náci rendezvényeket, és mivel a probléma nemzetközi, csak nemzetközileg lehet ellene harcolni.

Arról is tájékoztattak, hogy a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) szintén rendezvényt tart aznap. Ők tiltakozó demonstrációt szerveznek a Cipők a Duna-parton budapesti holokauszt-emlékműnél. A szervezők közölték: „nem nézhetjük tétlenül, amit döbbenten tapasztalunk, hogy az antifasiszta budapesti győzelem évfordulóján Budapesten és Magyarország más helyein ismét magyarországi és külföldről érkezett náci ruhás paramilitáris csoportok Hitlert éltetve parádéznak”.