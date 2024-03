A nemzetközi fősodratú média működésének a manipulálása is része volt az Action for Democracy (A4D) aknamunkájának, amelyet különböző országok belpolitikai folyamatainak befolyásolására szerveztek, döntően Soros-pénzekből. Ez derül ki az X-en található MagaBabe nevű profilon a minap megosztott videóból, amelyen a szervezet egyik együttműködő partnere számolt be az elképesztően szerteágazó és agresszív lobbitevékenységükről – írja a Mandiner.