A válságokra adott válaszok különbözősége minden európai polgár számára világossá tette, hogy a liberális mainstreamnek van egy sikeresebb alternatívája Magyarországon - közölte, hozzátéve: ezért próbálják Brüsszelből minden eszközzel támadni Magyarországot, a magyar baloldal közreműködésével.

A kommunizmus során is voltak magyar emberek, akik a magyar nemzeti érdekkel ellentétesen léptek fel a birodalmi központokban, ez most is ugyanígy van Brüsszelben - mondta el a külügyminiszter.

Juhász Hajnalka (KDNP) az iránt érdeklődött, Brüsszel ideológiai okokból sújtja-e büntetéssel Magyarországot. Menczer Tamás (Fidesz) arra hívta fel a figyelmet, hogy a baloldaliak azért nem a magyar érdeket képviselték, mert külföldről erre kaptak megrendelést. Ha a baloldal győz az EP-választáson, bevisznek minket a háborúba, úgyhogy a tét óriási - hangsúlyozta.

Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló köszönetet mondott azért, mert Magyarország Cipruson is nagykövetséget nyitott.

Gál Kinga fideszes EP-képviselő szerint a magyar baloldal aktívan járult hozzá a Magyarországot elítélő politikai határozatok elfogadásához, Deutsch Tamás EP-képviselő pedig arról szólt, hogy az Európai Parlament még szélsőségesebben háború- és szankciópárti, mint az Európai Tanács, és hogy a magyar baloldal képviselői a háborúpárti határozatokat kivétel nélkül megszavazzák az EP-ben.

Szijjártó Péter válaszában elismerte, hogy Brüsszelben megfigyelhető az a tendencia: aki a migrációval, a genderpropagandával, a háborúval szemben fellép, az ne számítson uniós forrásokra.

Beszámolója szerint Brüsszelben már a háború előtt sem volt tág tere a racionális vitának, de azóta a kérdések átpolitizáltsága szintet lépett.

A külügyminiszterek tanácsában általában dogmatikus viták zajlanak, de most már az energiaügyi miniszterek között is, ez pedig megkérdőjelezi, hogy van-e egyáltalán értelme a vitáknak - jelezte Szijjártó Péter.