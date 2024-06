Menczer: Joe Biden külügyminisztériuma ma is aggódik Magyarország miatt „Tegnap az antiszemitizmus volt a soros, ma a Szuverenitásvédelmi Hivatal miatt aggódnak. Meg is értem... Rajtuk kívül még a háborúpárti teljes magyar baloldal és az őket kiszolgáló 'független és objektív' média aggódik. Ezt is megértem. Guruló dollárok stop!” – írta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebookon.