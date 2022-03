Ma már természetesen nemcsak az iparban használnak szalagfűrészeket, hanem otthoni használatra és barkácsolásra is vásárolhatsz ilyen gépeket. Mi alapján válassz, ha be szeretnél szerezni egyet? Cikkünkben minden fontos szempontot körüljárunk!

Manapság a nagy fémipari szalagfűrészektől kezdve a kis otthoni barkácsgépekig masinák óriási választéka áll rendelkezésre. A bőség zavara kissé zavarba ejtő lehet első körben, ezért úgy döntöttünk, hogy összeszedjük neked a legfontosabb tudnivalókat.

Hogyan működik egy szalagfűrész?

Kezdjük az alapokkal! A szalagfűrész lényegében egy kör alakú fűrészszalagot forgat kifeszítve. A forgatást az alsó és a felső tárcsa végzi, és három vezető stabilizálja a fűrésszalagot. A vágásra szánt munkadarabot a gépbe épített asztalon mozgathatjuk.

A gép lelke, a legfontosabb része a fűrészszalag. Fontos, hogy a megfelelő vastagságú és fogosztású szalagot fűzz a gépbe (a fogosztás a fogak távolságát jelenti). Ökölszabályként azt mondanánk, hogy minél keményebb anyagot vágsz, annál kisebb fogosztású szalagra lesz szükséged. Faanyag esetében a nedvességtartalmát és a vágás irányát (szálirányban, szálirányra merőlegesen) szintén vedd figyelembe! Minél nedvesebb a fa, annál nagyobb fogosztású szalag kell. Szálirányra merőleges vágás esetén pedig kisebb fogosztásra lesz szükséged, mert többet kell „dolgoznia” a szalagnak.

Forrás: Zákány Szerszámház

Milyen szempontok alapján válassz szalagfűrészt?

El is érkeztünk a fő kérdéshez: hogyan igazodj el a rengeteg fémipari szalagfűrész között?

Mennyit szánnál rá?

Az egyik legfontosabb kérdés. Ahogy a legtöbb esetben, itt is igaz, hogy olcsó húsnak híg tud lenni a leve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének remek ár-érték arányú gépek a piacon. Ha nem ódzkodsz a használt masináktól, jó eséllyel egy magasabb kategóriájú modellt is be tudsz szerezni. Ehhez azonban érdemes szakértő segítséget is igénybe venned, hogy tudd, milyen állapotban is van a kinézett darab.

Mennyit használnád, és mire?

A nagy teljesítményű ipari gépektől a kis hobbimasinákig mindenféle szalagfűrész előfordul. Alapvető kérdés, hogy mennyit és mire használnád majd a szalagfűrészt. Ha csak évi egy-kétszer vágnál vele faanyagot, egy olcsóbb hobbigép is teljesen megfelelő lehet. Ha viszont munkához kell, és folyamatosan használatban lesz majd, akkor mindenképp érdemes egy komoly, magas minőségű modellbe befektetned.

Mondjuk, miket fontolj még meg:

Energiafogyasztás. Egy nagyobb gép nyilván többet „eszik”. Ez mindenképpen számold bele a költségekbe.

Karbantartás, amortizáció. Szintén kalkuláld bele a képletbe, hogy egy jó minőségű géppel kevesebb gondod lesz. Nem kell folyton szervizelni, és a hosszú élettartam miatt lehet, hogy végső soron olcsóbb is lesz éves szintre lebontva.

Ha van további kérdésed, illetve szeretnél jó minőségű szalagfűrészek széles választéka közül válogatni, látogasd meg megbízható szerszám webáruházunkat, a Zákány Szerszámház oldalát!