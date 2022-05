A legújabb innovációk megtalálhatók a szaküzlet kínálatában, így csatlakozott a gyermekek látás romlásának csökkentése, illetve megállítása érdekében kifejlesztett MiYOSMART programhoz.

– Gyermekeink életében sajnos már egészen kis kortól egyre nagyobb szerepet játszanak a digitális eszközök. Világtendencia a myopia (rövidlátás), a jobb látásélményre és a nagyobb védelemre a gyermekeknek talán még nagyobb szükségük van. A komplexen kidolgozott technológia 60 %-kal lelassítja, illetve megállítja a szem romlását, melyre hatékonysági garanciát is vállalunk!* Non-invazív és hatékony myopia kontroll megoldásaként ez a díjnyertes innováció lehetővé teszi a gyermek egészséges látásnak biztosítását – számolt be a részletekről Drozdik Andrea, optometrista, a Gyöngyszem Optika látásvizsgálója.

– A vizsgálattól, a keret és lencse típus kiválasztásán át a beállításig komplexen foglalkozunk a látás problémákkal. Rendszeresen ellenőrizzük a szemük állapotát, időpontot is egyeztetünk, így megkönnyítve a családok dolgát – hangsúlyozta.

A Gyöngyszem Optikában a keretek széles választékával – a törhetetlen típusok tekintetében is a megyében kiemelkedően – kisiskolás kortól várják a gyermekeket.

Online www.szolnokoptika.hu, telefonon és személyesen is fogadnak bejelentkezéseket látásvizsgálatra rövid határidővel!

Fotó: Nagy Balázs

Gyöngyszem Optika

Szolnok, Mátyás király u. 29. (Intersparban)

Telefon: +36-20/216-95-95

Nyitvatartás:

Hétfő-Péntek 9:00-20:00

Szombat 9:00-17:00

