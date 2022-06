A következőkben eláruljuk, hogy miért kiemelten fontos a nyári vitaminpótlás, illetve hogy pontosan milyen táplálékkiegészítőket érdemes ilyenkor szedni!

Miért épp most?

Sokan úgy vannak vele, hogy nyáron semmilyen vitamint sem szednek, hiszen miért is tennék? Sokkal több friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, többet mozgunk és hosszú órákat töltünk a friss levegőn. De valóban elég volna ennyi? Nos, elöljáróban annyit elmondhatunk, hogy nem, közel sem. Nyáron ugyanis a szervezetünk egészen más kihívásoknak van kitéve, mint télen. Ilyenkor sokkal több UV-sugárzás éri a bőrünket, az olykor extrém meleg levegő pedig igencsak megviseli az embert. Többet izzadunk, felgyorsul az anyagcserénk, így sokkal több energiára van szükségünk. Ha ezt nem kapjuk meg valamilyen formában – akár az élelmiszerekkel, akár vitaminokkal és ásványi anyagokkal –, akkor könnyen fáradékonnyá válhatunk és rendszeresen kimerültnek érezhetjük magunkat.

Pótolandó vitaminok nyáron

Azt tehát már tudjuk, hogy mit kell tennünk. Úgyhogy most térjünk is ki arra, hogy pontosan mi mindent kell pótolnunk és ezt mivel tehetjük meg.

A-vitamin

Nyáron sokkal nagyobb mértékben vagyunk kitéve a káros UV-sugárzásnak, ami igencsak megviseli a bőrünket. A károsodó sejtek érdekében ilyenkor érdemes minél több A-vitamint fogyasztani, ami megelőzheti a bőr ráncosodását és öregedését. Ráadásul a hajunk és a körmeink is egészségesebbek lesznek, de az ilyen helyreállító tulajdonságú vitaminok a csontoknak és a fogaknak is jót tesznek. A vitamin egyébként nagy mennyiségben megtalálható a brokkoliban, a répában, a krumpliban, a dinnyefélékben, a tejben és a tojásban is.

E-vitamin

Az E-vitamin híres antioxidáns tulajdonsága szuper hatással van a sejtmegújulásra és a sejtmembránra is. Emiatt a külsőnk – a hajra és a bőrre is – is hálás lesz érte a nagy hőségben. Ennek a vitaminnak ráadásul antiallergén hatásai is vannak, így a nyáron jelentkező allergiák kezelésében is jó társ lehet. A különböző magvak, például a napraforgómag, a mogyoró és a mandula is sok E- vitamin tartalmaznak. Emellett megtaláljuk a spárgában, a spenótban és a fokhagymában is.

C-vitamin

Az immunrendszer egyik legfontosabb támogatója az antioxidáns C-vitamin. Ha nem viszünk be eleget a szervezetünkbe, akkor a bőr szárazabbá válhat - ami nyáron egyébként is előfordulhat –, a haj meggyengülhet, de még izom és ízületi fájdalmakat is tapasztalhatunk. Azaz, ha szeretnénk aktívak maradni a nyáron – és előkészteni magunkat a télre–, érdemes eleget fogyasztanunk belőle. Ehhez együnk sok epret, kivit, narancsot és egyéb citrusokat, zöldpaprikát, hagymát és borsót!

Ha egy kis pluszra van szükség…

Nem egyszerű persze minderre odafigyelni, éppen ezért választják oly sokan a különböző multivitamin-készítményeket. Ezek közül ma már számtalan típus található a boltok polcain, így érdemes végezni egy kis kutatómunkát, hogy rátaláljunk, melyik számunkra a leginkább megfelelő.

De kipróbálhatunk olyan termékeket is, amelyek alapvetően több problémát céloznak. Ilyen például a maca kapszula, ami természetes macagyökér- kivonatával megemeli az energiaszintet, segíti az agy megfelelő működését, vitalizál és még a hormonális egészséghez is hozzájárul. A macakapszula tehát csak úgy, mint az egyes multivitamin-készítmények, egyszerre több nyári kihívással is felvehetik a kesztyűt. Találjuk meg a számunkra leginkább testhezálló megoldást!