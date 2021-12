A nyári gumi +7 fok alatt elveszti rugalmasságát, merevvé válik, ideje télire cserélni. Jász-Nagykun-Szolnok megyébe is megérkezett a hideg, és bár néha még +7 fok felé is emelkedhet a hőmérséklet, ez azonban nem jelenti azt, hogy maradhat a nyári gumi. Hisz éjszaka már többnyire fagy van, az aszfalt is lehűl, ilyenkor már szükség van a magasabb szilikatartalmú, hidegben is rugalmas téli abroncsra. Autónk négy tenyérnyi felületen érintkezik egy adott pillanatban az aszfalttal, kiemelkedően fontos, hogy ez a négy tenyérnyi felület biztonságosan tapadjon.