– Milyen évet tudhat maga mögött a területfejlesztési ügynökség?

– Örömmel mondhatom, hogy eredményes és igen aktív évet zártunk tavaly. Ez azt jelenti többek között, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében több mint százötven projektet menedzseltünk, amelyeknek több mint a fele már lezárult. A folyamatban lévő projektek mellett pedig már az új, 2021-2027-es uniós ciklus pályázatai is elindultak. Tavaly áprilisban és májusban több mint negyven támogatási szerződést kötöttünk meg a TOP Plusz keretében. Szerencsére olyan tapasztalt kollégákkal dolgozhatok együtt, akikre nagyban támaszkodhatok ebben az intenzív területfejlesztési munkában.

– Jelenleg milyen főbb beruházásokra fókuszálnak?

– Az elmúlt esztendőben főként bölcsődei férőhelyek bővítésére irányultak a futó projektek. Négy évvel ezelőtt tizenhárom ilyen pályázatot készítettünk elő, ezek támogatói döntései 2020-ban megszülettek. A közelmúltban átadták a bölcsődét Tiszapüspökiben, de ugyanilyen fejlesztések valósultak meg Szajolban, Mezőtúron, Tiszasason, Tomajmonostorán, Nagyivánon, Berekfürdőn és Karcagon egyaránt. Elindulhattak továbbá a belterületi belvízrendezésre irányuló projektek is. Ezenkívül fontos eredménynek tartom, hogy a vármegyei turisztikai projektekben immár a minőségi szolgáltatásbővítésre tudunk fókuszálni.

Kiemelten figyelünk a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Önkormányzatával konzorciumban Tiszafüreden létesítendő természetbúvár túraközpontra, mely még az idei évben elkészül és 2024 tavaszán nyitja meg kapuit a látogatók előtt.

– A másik jelentős saját beruházásunk a karcagi üzemcsarnok- és alapinfrastruktúra-fejlesztés. Bízom benne, hogy a komplexum kivitelezése még ebben a hónapban elkezdődhet.

– Jász-Nagykun-Szolnok vármegye térségei között nagy gazdasági különbségek húzódnak. Van-e lehetőség arra, hogy a hátrányos helyzetű falvak és városok nagyobb figyelmet kapjanak az egyes programokban?

– Minden pályázati kiírás megjelenését meg kell, hogy előzze egy szakmailag megalapozott területfejlesztési dokumentum összeállítása. A 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusra is elkészült a területi igényekre és adottságokra alapozott vármegyei stratégiai program. Ebben vannak lefektetve a hátrányos helyzetű térségek specifikumaira vonatkozó irányelvek is. Ezáltal a Felső-Jászság, valamint a szolnoki és a törökszentmiklósi térség húzóereje mellett külön figyelmet kell fordítanunk a jászapáti és a kunhegyesi járásra is, amelyek esetében a felzárkóztatás a kiemelt cél. Ugyanez igaz a Tiszazugra vagy éppen Mezőtúr környékére, ezekre a térségekre szintén komoly figyelmet szenteltünk a stratégiai tervezésnél.

– Hol tartanak most, és milyen fejlesztésekkel számolhatunk a jövőben?

– 2022. január 14-ig lehetett benyújtani az első TOP Pluszos pályázatokat. Ezeknek köszönhetően az Ügynökség által előkészített több mint negyven pályázat kapott támogatást, amelyek döntően energetikai korszerűsítésre, közlekedésbiztonságra, közösségi közlekedésre, illetve közterek-játszóterek fejlesztésére irányultak. Pillanatnyilag mintegy 25 olyan energetikai projektet menedzselünk, amelyek a megemelkedett rezsiköltségek elleni küzdelmet segítik az önkormányzatoknál. Gondolok itt elsősorban a hőszivattyús rendszerek telepítésére, melyek révén az intézmények fenntartási költségei várhatóan jelentősen csökkennek majd. Szerencsére a 2023-as év is sok feladatot tartogat számunkra. Azt mi is tapasztaljuk, hogy a rezsiárak emelkedése miatt nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok. Ugyanakkor fontos fókusz, hogy a megváltozott gazdasági környezetben is a beruházások megvalósítására összpontosítsunk.