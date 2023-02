Natúr bútorok és visszafogott modernitás

A különféle minimalista dizájn központi kiemelése már kevésbé vonzó. Sokak számára egyre jobban a természetes hatás, a naturális felületek és színek kerülnek előtérbe. A fa ugyan sosem ment ki a divatból, viszont idén sokkal inkább kifejeződik benne a valódi fa mivolta. A modern bútorok rendkívül visszafogottá váltak ugyanis. Egy most trendi modern és minimalista komód vagy gardrób szinte észrevétlenül simul bele a hálószobába azért, hogy helyet adjon a természetes hatású kiegészítőknek és akár a növényeknek, sőt akváriumnak. Illetve, ha nem ilyen minimalista, akkor abszolút hozza a naturális hatást az égetett vagy göcsörtös fadeszka textúrájával. Ebből a szempontból pedig mindenki megtalálja most a saját elképzelésének valót. Mindkét típus ugyanis remekül beilleszthető szinte mindenféle enteriőrbe.

Természetes színek, modern formák, naturális vonalvezetés

Rendkívül természetes hatást adó szürke, barna és bézs árnyalatok uralják most az idei trendeket. Érdemes velük egy próbát tennünk a hálóba is. Mivel ezek a színek rendkívül megnyugtatóak, ezért kifejezetten ajánlhatóak hosszútávra, ugyanis nagy eséllyel nem fognak kimenni a divatból. Amíg korábban a modern hálószobát a szinte harsogó, futurisztikus és modern bútorok uralták, akár élénkebb színek bevonásával, most az élénkség a háttérbe szorul. Helyét a finom árnyalatok, és a geometrikus, na meg a természet ihlette formák vették át. Remekül lehet kombinálni ráadásul a kettőt. Például a már említett ruhásszekrények lehetnek kifejezetten minimalisták és akár geometrikus mintázatúak, amíg a kiegészítő bútorok naturálisabbak.

Milyen kiegészítő kisbútorokat válasszunk?

A vitrinek, pipereasztalok, ládikák és növényállványok tökéletes kiegészítő bútorok. Például fésülködőasztalok közül egy vintage hatásúval is nyugodtan kombinálhatjuk a végeredményt. A titok a modern és a klasszikus, természetes vonalak megfelelő elegyéből fakad, amit még akár néhány retró kiegészítővel is feldobhatunk.