Márpedig, túl a gyönyörködésen, vagy éppen a lubickoláson, óriási élmény, amikor egy adott kultúra pezsgése mindenféle felesleges ráadás nélkül tapasztalható meg. Az utószezonnak ráadásként van még egy ütőkártyája, ezek pedig az alacsony árak. Az utazás leszervezése, a megfelelő repjegy megvásárlása így nem jelenthet anyagi problémát.

Forrás: esky.hu

Milyen hátránnyal jár az utószezon választása?

Az éremnek azért ezzel az oldalával kezdjük, mert teljesen érthető, ha az az első kérdés, hogy miről kell lemondani akkor, amikor a választás nem a fő-, hanem az utószezonra esik. Mondhatnánk azt, hogy a legnagyobb veszteség azokat érheti, akik passzív nyaralók, és elsősorban tengerparti élményekre vágynak, hiszen a hűvösebb idő már nem teszi lehetővé a strandolást. Ám ekkor nem állítanánk egy az egyben igazat. Manapság az időjárás-változások korát éljük, így aztán az utószezon nem egyszer forróbb, mint a szezon legvége. Évek óta megfigyelhető ez a tendencia, és nagyon úgy tűnik, hogy egyre inkább ebbe az irányba haladunk globálisan. Persze, mindenképpen célszerű számolni azzal, hogy nem a kánikula az uralkodó, de itt jegyezzük meg, hogy ez benne van a pakliban a legmelegebb nyári napokon is.

És tulajdonképpen ennyi. Az aktív nyaralókat nem, hogy nem érintheti hátrányosan az utószezon preferálása, hanem éppen ellenkezőleg. Az előnyök azok, amik jelentősek. Nincs tömeg. A látványosságok, az épületek, a múzeumok sorbanállás, várakozás, tolakodás nélkül megtekinthetőek, akár többször is. Ha nincsen túlzsúfoltság, akkor a célhelyszín eredendő pezsgése, lüktetése is átélhető. A lakók, akik minden napjukat ott töltik, megmutathatják, hogyan, miként élik a hétköznapjaikat akkor, amikor nem minden a turistákról szól.

A szállásfoglalás is lényegesen egyszerűbb, mert nincsen túltelítettség. Egyetlen esetleges hátrány róható fel, ha az utószezon történetesen esős, mert ekkor a kinti programok nem biztos, hogy egytől egyig megvalósulhatnak, különös tekintettel a túrázós, kirándulós elfoglaltságokra, ahol mondjuk a dagonyázás, vagy a bőrig ázás kizáró tényezők.

A nyugalom mellé anyagi haszon is jár?

Igen! Az utószezon egyik legnagyobb pozitívuma, hogy pénztárcabarát. A repülőjegy Róma végállomással olyan kedvező áron szerezhető be, hogy tulajdonképpen nincs is min gondolkodni. Arról nem is szólva, hogy Itália vérkeringésének szíve a szezon kellős közepén majdnem élvezhetetlen. Tény, hogy aki odáig repül, nem a többiek lencséjét szeretné látni, vagy éppen öt percnyi békéért tolakodni.

Forrás: esky.hu

Visszatérve az anyagi vonzat kérdéséhez, az utazásszervezés egyik alapvető kérdése, hogy milyen módon egyeztethetőek össze a takarékos elképzelések a minél teljesebb élménnyel? E kettő egyáltalán nem üti egymást, sőt. Pár könnyed döntéssel súlyos tízezrek spórolhatóak meg. Az egyik leginkább kézenfekvő költségeket lefaragó elhatározás az utószezon választása. Aztán az eSky ajánlatait is megéri időről időre megnézni, mert az akciózások folyamatosak, aminek hála az amúgy is kedvező lehetőségek még vonzóbbá varázsolhatóak. Mindezt áldozatok, lemondások nélkül, nem kevés anyagi haszonnal, ami jól jöhet az úti célhoz érve, akár egy mennyei helyi gasztronómiai különlegesség megkóstolásánál, akár egy csodálatos tárlat megtekintésénél.