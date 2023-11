A „Helyi Tehetségtámogatás Hónapja” immár negyedik éve hívja fel a figyelmet arra a nélkülözhetetlen és kiemelkedő munkára, amellyel a helyi önkormányzatok hozzájárulnak a tehetséges fiatalok támogatásához. A Nemzeti Tehetség Program (NTP) a Szolnokon készült rövidfilmmel bemutatja, hogy mennyire sokszínű a tehetség, milyen fontos és példaértékű az a háttérmunka, amit a település a tehetséggondozásba fektet.

Szolnok, a tehetségek városa

Idén a Tehetségbarát Önkormányzat Díjjal jutalmazott települések közül Szolnok a sokszínűsége miatt került a helyi tehetségtámogatás hónapjának fókuszába. A városban kiemelkedően sokoldalú a tehetséggondozás, sokféle területen foglalkoznak a tehetségekkel, éppen ezért lettek a Nemzeti Tehetség Program közösségimédia-felületein megjelenő film főszereplői. A videóban megjelenő, kiemelkedő eredményekkel büszkélkedő tehetségek példáján keresztül is megmutatkozik, hogy mekkora jelentősége van a tehetséggondozásban a támogató környezetnek és az odafigyelésnek, mennyire fontos a biztatás és a szakmai támogatás, amely hozzájárul a fiatalok fejlődéséhez és kiteljesedéséhez.

Szolnok mint a 2022-es év egyik Tehetségbarát Önkormányzat Díjjal kitüntetett települése, rendszeresen él a Nemzeti Tehetség Program adta támogatási lehetőségekkel. A támogatásból olyan fiatalokat és tehetségeket segítő programokat, ösztöndíjakat tudnak megvalósítani, amelyek a helyi középiskolákból, gimnáziumokból vagy a szakképzésből kikerülő fiatalokat támogatják az elhelyezkedésben és a továbbtanulásban. A szakképzés befejezése után a fiatalok a megszerzett tudásuknak és a kiemelkedő tehetséggondozásnak köszönhetően el tudnak helyezkedni a szakmájukban, a szakközépiskolát és gimnáziumot végzetteknek pedig több mint 80%-a jut el egyetemre, főiskolára.

A szolnoki önkormányzat egyebek mellett támogatja Magyarország legrégebb óta folyamatosan működő amatőr néptáncegyüttesét, a Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesületet, a vizuális művészetükkel a város szépítésében is aktívan részt vevő VIZU Művészeti Iskolát, valamint a szakképzésben élen járó és tehetséges fiatalokat felkaroló intézményt, a Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskolát. Itt tanul a kiemelkedő szorgalmú és tehetségű Balogh Zoltán Sándor, aki szakmai versenyen elért első helyezéssel büszkélkedhet autó- és repülőgép-szerelési ismeretek vizsgatárgyból. Emellett az olyan sporttehetségekre is figyelmet fordítanak, mint a Szolnoki Kajak-Kenu Klub világbajnokságokon is eredményesen szereplő növendékére, Kiss-Bakta Imola Johannára.

Mert a tehetség számít! – A Nemzeti Tehetség Program országos munkája

A Nemzeti Tehetség Program évente 300-350 ezer hazai és külhoni magyar fiatalt ér el közvetlenül és a támogatott szervezeteken, programokon keresztül közvetett módon. Az NTP indulása óta eddig közel 19 ezer projekt támogatásáról született döntés, több mint 34 milliárd forint összegben. A hazai költségvetésben rendelkezésre álló forrás alapját az 1%-os adófelajánlások adják, de az összeget a kormány 2015 óta minden évben kiegészíti. Az adóbevallás során bárki nyilatkozhat úgy, hogy adója második 1%-át a Nemzeti Tehetség Program számára ajánlja fel, ezzel felkarolva és támogatva a tehetséges magyar fiatalokat.

