Gyakori fűnyírás

Kezdjük talán a legfontosabbal, a gyakori fűnyírással. Ez természetesen az adott időjárástól függ, emiatt is hasznos a tökéletes vágási magasságot ismerni. Mit is jelent ez? Általánosságban elmondható, hogy a füvet 3-4 centiméter magasra kell vágnunk, és akkor érdemes nyírnunk, amikor már ennek duplája, azaz a 8 centiméteres hosszúságot elérte. Ezt könnyen megtehetjük egy profi fűkaszával, amely a nehezebben elérhető helyeken, kerítés mellett is kényelmesen használható.

Fotó: Wlodzimierz - stock.adobe.com

Rendszeres öntözés

A fűnyírás mellett az öntözés gyakorisága is fontos kérdés. Ez szintén az időjárás függvényében változik, azonban a kulcs az egyenletesség és rendszeresség. Erre ideális lehet egy automatikus öntözőrendszer telepítése. Hiszen egy ilyen hatékony megoldással előre beprogramozható, hogy mikor történjen az öntözés.

Gyep védelme

Végezetül felmerülhet a kérdés, hogy vajon hogyan tudjuk megfelelően megvédeni pázsitunkat? Ebben segítségünkre lehet a hatékony gyepháló, mint lehetséges megoldás. Ezeket elsődlegesen lejtő, parkoló, vagy bejáró stabilizálására használhatóak. Nagyszerű alternatívája lehet a térkövek használatának. Valamint a térköves vagy betonos megoldással szemben a gyepháló lehetővé teszi az esővíz eljutását a talajba.

Fotó: Michal - stock.adobe.com

A fenti szempontok figyelembevételével te is tökéletes gyepet tarthatsz fent kertedben. Ezután már csak a kerti bútorok beszerzése van hátra. Bátran nézz körül a kerti asztalok, székek, valamint akár a kültéri sarokkanapék között is.