Hirdetés 1 órája

Karácsonykor szerezzen örömet színházi élményekkel!

Az elmúlt években is mozgalmas és izgalmas színházi élményeket kapott a szolnoki Szigligeti teátrum közönsége, ám az idei évad eddigi történéseit szuperlatívuszokban emlegeti a publikum, a szakma, de még a kritika is. A Tisza-parti színház vezetése ezúton is köszöni a pozitív visszaigazolásokat, ezért egyáltalán nem szerény, viszont gazdaságos, s akár elajándékozható karácsonyi csomagokat állított össze követőinek, kedvelőinek, és leendő színházjárói körének decemberre.

PR cikk PR cikk

Az ünnepi bérletcsomagokba a Szigligeti színház legutóbbi, legszórakoztatóbb darabjai kerültek be Fotó: Nagy Balázs

Színházi konzultációra kérték fel a Szigligeti elöljárói az ezerfejűt még a szezon elején. A bérletesek felé megfogalmazott teátrumi kérdőív az iránt érdeklődött, hogy a nézői elvárások, a darabválasztás tekintetében milyen műfajok felé tereljék az idei évadot, kvázi, a szakma és a közönség közösen tervezzen szolnoki színházat. A véleménytöbbség víg kedélyű előadásokra szavazott, mely javaslatot megfogadva állította össze 2023-’24-es műsorrendjét a Barabás Botond színidirektor irányította színházszakmai műhely. És láss csodát, a jelentős részben vidámabb műfajú, ám drámai, meghökkentő, elgondolkodtató és interaktív alkotásokkal fűszerezett évadbéli programcsomag elnyerte a szolnoki színházszimpatizánsok tetszését. Fotó: Nagy Balázs S hogy az élményeket megsokszorozzák, a Tisza-parti „színházcsinálók” az idei advent időszakában, az ünnepek havában újabb, a kétszáz évet felölelő városi színházi legendáriumban sem fellelhető különleges csemegét kínálnak most fel. Varázslatos ünnepi bérletcsomagokat állítottak össze a jelen évad legsikeresebb, legszórakoztatóbb darabjaiból. Mely díszes pakkok akár a karácsonyfa alá is becsúsztathatók, s örömet okozhatnak mindazoknak, akik talán látták már valamely előadást, de még egyszer át kívánják élni az élményt, illetve azoknak, akik bármilyen okból nem jutottak el idén a szolnoki színházba, és „látatlanul” is szívesen fogadják a felüdülést jelentő értékes ajándékot. Fotó: Nagy Balázs Az évad tartogat még csodás meglepetéseket és előadásokat, így időben előttünk van még a „Figaro házassága, avagy egy őrült nap története”, valamint a „Függöny fel!, vagy ugyanaz hátulról” című darabok premierje. Viszont a karácsonyi bérletcsomagba került az eddig a nagyszínpadon és a Színműhelyben már bemutatottak közül a Lila ákác, az Eldorádó, a Hajmeresztő, az Aranykulcsocska, az Ágacska, A király beszéde, A fösvény, a New York-i komédia, a Névtelenül, Az öldöklés istene és a Tercett. Továbbá két, egy-egy komolyabb és könnyedebb mestermű, úgy mint Rákász Gergely karácsonyi orgonakoncertje, valamint a mások mellett Lőrincz Judit és Buch Tibor által fémjelzett Bor, Mámor, szerelem című zenés színházak. Fotó: László Róbert Ezen előadások mindegyike egyébiránt az említett bérletcsomagokon kívül természetesen eseti jegyvétellel is megtekinthetők. Az öt bérletvariáció (Játszd újra; Csillagszóró; Családi, Varieté; Színműhely) tartalma egyébiránt mindegyik generációnak élményt nyújt, Remek választás karácsonyi ajándékként, de akár hétköznapi boldogsághormon-emelésre is. Részletesebb információkért forduljanak a Szolnoki Szigligeti Színház Táncsics utcai Szervező- és Jegyiroda munkatársaihoz nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig és előadások előtt 1 órával), vagy látogassanak el a színház közösségi oldalaira (www.szigligeti.com; [email protected]; www.jegy.hu), illetve érdeklődjenek telefonon az 56/422-902, a 30/7014-815, a 20/2150-585, 20/5159-243 és a 30/7014-817-es számokon).

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!