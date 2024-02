Bolti eladó

A szolnoki álláshirdetések között az eladói pozíciók tűnnek fel leggyakrabban a kereskedelem, értékesítés álláskategóriája alatt. Erről tanúskodik az AllasOrias.hu weboldala is, ahol a napokban is elérhetővé vált egy eladói munkakör a város vonatkozásában, méghozzá egy horgászbolt révén. Ezenkívül gyakoriak itt a dohánybolti eladó, benzinkúti eladó és más kereskedelmi egységekben betölthető eladói munkakörök is, vagyis mindenképpen érdemes figyelemmel kísérniük a portál kínálatát azoknak, akik hasonló jellegű állást keresnek.

Ezen pozíciók az eltérő munkakörnyezet ellenére valamennyi esetben hasonló feladatokkal járnak együtt. Ebbe többek között beleértendő a vásárlók segítése és kiszolgálása, a pénztárgép kezelése, valamint a fizettetés lebonyolítása is. Emellett a bolti eladóknak az árukkal kapcsolatban is akadnak bőven teendőik: elvégzik az árufeltöltést, ügyelnek a polcképre és kezelik a raktárkészletet. Sőt, a takarítás és az üzlet tisztaságának, illetve rendjének a fenntartása ugyancsak a feladatkörükbe tartozhat.

Termékmenedzser

A szolnoki álláslehetőségek között a termékmenedzser pozíció is több alkalommal előfordult már. Az ilyen jellegű munkakörök változatos feladatokat foglalnak magukban, több kihívást jelentő tevékenységgel. A termékmenedzser egyik megkerülhetetlen feladata például a beszállítókkal és a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, amelyen keresztül biztosítania kell a szükséges termékek folyamatos elérhetőségét.

A termékmenedzsernek továbbá fontos felelőssége a készletgazdálkodásban való tevékeny szerepvállalás is. Ezt sok esetben a pozíció betöltője más részlegekkel, például a logisztikával vagy a beszerzéssel együttműködve végzi. Ennek során a termékmenedzsernek feladata lehet az optimális készletszintek fenntartása, a készletmozgások és készletszintek monitorozása, a raktárkészletek nyomon követése, továbbá az áruk forgalmazásának megtervezése is. Összességében tehát igencsak sokrétű feladatokkal kell számolni, éppen ezért a felsőfokú végzettség és a többéves kereskedelmi tapasztalat is elvárás lehet ezen állások kapcsán.

Területi képviselő

Ha pedig már kereskedelmi munkakörök, akkor mindenképpen meg kell említeni a területi képviselői pozíciót is, ahol a feladatok főként értékesítői és kapcsolattartói tevékenységekből tevődnek össze. Egy területi képviselő általában egy adott cég képviseletében az új partnerek felkutatásáért, illetve a már meglévők rendszeres látogatásáért és a velük való kommunikációért felel.

Ezenkívül piackutatásokat is végez, valamint rendszeres riportokon keresztül tájékoztatja a vezetőket az értékesítési folyamatok sikerességéről. Munkája során mindemellett a cégen belül más területekkel is kapcsolatot tart, beleértve például a marketinget, termékmenedzsmentet vagy akár a logisztikát.