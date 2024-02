Feladatok adminisztratív ügyintézői pozícióban

Az adminisztratív ügyintézők több fontos feladatot is ellátnak irodai vagy hivatali környezetben. Ezek a feladatok az adott vállalat és szervezet igényeitől, illetve adminisztratív szükségleteitől függően mutathatnak bizonyos eltéréseket, ugyanakkor jellegét tekintve az alábbi tevékenységeket foglalják magukban:

Dokumentáció kezelése: A munkakör egyik legalapvetőbb felelőssége a különböző szerződések, jelentések és egyéb dokumentumok kezelése, feldolgozása és archiválása.

Kommunikáció: Az adminisztratív ügyintézők több kapcsolattartói feladatot is ellátnak, azaz telefonos és e-mailes megkereséseket válaszolnak meg és továbbítanak.

Adatbevitel és adatkezelés: A mindennapi teendőknek az adatkezelés is fontos része, amelynek során adatokat rögzítenek, frissítenek, valamint kezelik azokat a különböző adatbázisokban, táblázatkezelőkben és egyéb szoftverekben.

Szervezői feladatok: Különböző szervezői feladatok is előfordulhatnak, különös tekintettel például találkozók, megbeszélések és egyéb események megszervezésére. Ezek alkalmával az ügyintéző időpontokat egyeztet, meghívókat küld és lefoglalja a szükséges helyszínt.

Projektek támogatása: Az ügyintézők sokszor a különböző futó projektekben is részt vesznek, amihez adminisztrációs támogatást nyújtanak.

Pénzügyi adminisztráció: Mindemellett pedig a felelősségük lehet a számlák kiállítása, befogadása és a költségvetési nyilvántartások kezelése és vezetése is.

A feladatok tehát igencsak sokrétűek, és sok esetben még további teendőkkel is kiegészülnek. Ez nagyban függ az adott szervezettől, illetve annak adminisztratív feladatainak mennyiségétől.

Elhelyezkedési lehetőségek adminisztratív ügyintézőként

Adminisztratív ügyintézőként Budaörsön is adódhat lehetőség az elhelyezkedésre, amint azt a város álláspiacára specializálódott BudaorsAllas.hu is alátámasztja. Itt épp a közelmúltban is előfordult egy pozíció ezen címszó alatt, de korábban egyéb más adminisztratív álláslehetőségek is elérhetőek voltak már a portál felületén.

Előfordultak itt irattári, ügyfélkapcsolati, irodai asszisztensi és vevőszolgálati álláslehetőségek is, amelyek valamennyi esetben különböző adminisztratív felelőségekkel is együtt jártak. Összességében tehát mindenképpen érdemes lehet nyomon követniük a portált azoknak, akik irodai környezetben helyezkednének el, hisz mondhatni rendszeresek ezen munkakörök az álláskínálatban.

Természetesen az esélyes pályázáshoz több kompetencia és készség is megkövetelt. Általános elvárás például a legalább középfokú végzettség megléte, illetve a magabiztos számítógépes

ismeretek, különös tekintettel az MS Office programokra. Ha az adminisztrátori munkakör bizonyos szakterülethez is kötődik (pl. pénzügy, marketing, kereskedelem stb.), akkor az adott területen való jártasság és képzettség is elvárás lehet. Mindezen kívül pedig rendszerint bizonyos személyes kvalitások is előtérbe kerülnek a kiválasztások során, beleértve a nagyfokú precizitást és pontosságot, kiváló kommunikációs képességeket (írásban és szóban), továbbá a csapatjátékos attitűdöt.